Bob Dylan i Köpenhamn 1966. Foto: IBL

Bob Dylan har en förmåga att tränga direkt in i hjärtat. SvD:s Erika Hallhagen skriver om en Nobelpristagare som följt henne genom livet. Och om musikens revansch på litteraturen.

Det är ett av mina allra första minnen. Jag står där nedanför min farbrors oändliga skivhylla i hans lägenhet i Vadstena. Högt ovanför mig ser jag hur han och pappa nickar till varandra framför stereon. Sedan det korta trumintrot och det vindlande munspelet som inte slutar där man tror att det ska sluta, utan ylar vidare lite ödsligt.

The guilty undertaker sighs

The lonesome organ grinder cries

The silver saxophones say I should refuse you

Och jag sträcker händerna upp i luften, jag vill upp i famnen, vill dansa i pappas famn till refrängen som jag vet kommer. Och han lyfter upp mig och vi dansar alla tre och jag såg aldrig min pappa lyckligare än de där gångerna.

Jag gråter när jag skriver det här, och jag grät efter tillkännagivandet att Bob Dylan tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Det låter som en floskel att mina ben skakade så att jag var tvungen att sätta mig ner, men det var så det var.

Och jag tänker att den reaktionen handlar lite om skillnaden mellan musik och litteratur. Medan litteratur alltid passerar via hjärnan har musik en förmåga att tränga direkt in i hjärtat. I bästa fall kan orden också ta den genvägen, men sällan lika tydligt som med musikens hjälp.

För mig har Bob Dylan genom hela livet varit en snuttefilt. Ett slags livmoder att krypa in i när världen är hopplös. Och det var inte orden, dem som han nu belönas för, som kom först till mig. Det var hammondorgeln, hans släpiga röst och gitarrplockandet på ”Just like a woman”. (Hade jag kunnat förstå texten är jag inte helt övertygad om att just den låten hade varit min favorit…) Det var musiken och känslan av att det här var min och pappas grej. Mamma tyckte att Dylan lät som en gnisslig dörr och jag tyckte alltid precis som mamma, men inte i det här fallet.

När jag skriver det här finns det en liten rädsla över att min Dylan-dyrkan inte ska godkännas av de andra kalenderbitande fansen. Att den inte ska räknas, eftersom jag bara ärvt den av min pappa. För alldeles oavsett om jag har varit på varenda Sverigespelning sedan 1998 och även om jag har inofficiellt rekord på att snabbast känna igen låtarna han spelar, räcker det liksom inte till. Det finns alltid någon som tycker att han, för det är nästan alltid en han, är ett mer legitimt fan.

Men nu struntar jag i det och tröstar mig med att alla känslor som rusar genom mig just nu är ett bevis så gott som något.

Och när jag slutat snyfta fnissar jag över reaktionen, både på vår redaktion, men också i Börshuset och i SVT:s tv-soffa när Sara Danius läste upp Bob Dylans namn. Så förvånat det blev. Detta trots att poesi som vävs samman med musik är en av de mest upphöjda kulturformer som finns.

Och hur ska det gå när Bob Dylan kommer hit? Om han kommer, men inte ens Dylan kan väl stå emot att bli upptagen så här i finrummet? Kommer ni ihåg hur truligt han gick där bakom de fiolspelande folkmusikerna när han tilldelades Polarpriset för 16 år sedan? Det där som vi fans älskar – vi vill inte ha någon vänlig Willie Nelson som tackar hela publiken efter spelningarna. Eller en klämkäck Bruce Springsteen. Får vi en liten knix på knäna är vi nöjda. Om han avfyrar ett flyktigt leende jublar hela salongen.

Konserten på Globen den 9 juni 1998 var min första med Bob Dylan. För pappa blev det den sista. På dagen två månader senare dog han i cancer. Han log sällan den där sista tiden, men när Dylan spelade ”Every grain of sand” där långt nere på scenen då tittade pappa på mig och strålade med ögonen.

In the time of my confession, in the hour of my deepest need

When the pool of tears beneath my feet flood every newborn seed

There’s a dyin’ voice within me reaching out somewhere

Toiling in the danger and in the morals of despair

Don’t have the inclination to look back on any mistake

Like Cain, I now behold this chain of events that I must break

In the fury of the moment I can see the Master’s hand

In every leaf that trembles, in every grain of sand