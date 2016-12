Paul Ryan Foto: Cliff Owen

Eftersom spänningen mellan den avgående och den tillträdande presidenten tycks öka och eftersom alla medier befinner sig i osäker, smått förvirrad väntan på nästa tweet från Donald Trump finns det utrymme för ett lite längre perspektiv.

Nästa amerikanska val äger rum om mindre än två år. I november 2018, två månadert efter det svenska riksdagval vars utfall ter sig så osäket, väljs hela representanthuset och en tredjedel av senatorerna.

Under tiden fram till den dagen kommer den verkliga huvudpersonen i amerikansk politik i praktiken inte att heta Donald Trump utan Paul Ryan, representanthusets talman.

Det är Ryan som styr lagstiftningsprocessen. Frågan är hur följsam han kommer att vara till Trumps tweets.

Presidentens roll i den amerikanska politiska processen är att signera lagar som gått från representanthuset via senaten till Vita huset.

Under primärvalsprocessen spekulerades det friskt i att Ryan inte ville se Trump som partiets kandidat. Och det finns all anledning tro att det stämde.

Ryan ter sig som något så ovanligt som en intellektuell amerikansk politiker. Han var också Mitt Romneys vicepresidentkandidat 2012.

Intellektuell och ideologisk. Längre kan man knappast komma från Trump. Trump markerade av och till under primärvalsprocessen att om han inte blev republikanernas kandidat skulle han överväga kandidatera som oberoende och däremed omöjliggöra för en republikan att bli president.

Donald Trump företräder Donald Trump-partiet, inte det republikanska partiet. Det betyder att han till skillnad från sina företrädare i Vita huset har ett begränsat intresse av hur det går för partiets kandidater.

Det är just här som konflikten med Paul Ryan kan komma. Ryans centrala uppgift är att bibebålla det starka republikanska greppet om representanthuset.

Detta kommer kanske inte bli synligt i början av Trumps tid i Vita huset. Men det är värt spana efter just detta eftersom det kan få stor betydelse för hur lagstiftningen framöver kommer att gestaltas i USA.

Själv tror jag att handelspolitiken kan komma att bli ett intressant konfliktområde. Här kan Trump finna mer stöd från de traditionellt mer protektionistiska demokraterna.

Paul Krugman, Nobelpristagare för sina insatser i handelsteori, skriver om den frågan i New York Times idag:

An old joke tells of a motorist who runs over a pedestrian, then tries to fix the damage by backing up — and runs over the victim a second time. Well, the effects of the Trumpist trade war on U.S. workers will be a lot like that.

Här finns ett perspektiv jag tror Ryan vill undvika eftersom det skulle kunna leda till stora republikanska förluster i valen framöver.