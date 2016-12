Ett knippe briljanta kvinnliga röster

Little Simz Foto: Richard Isaac/IBL

2) Little Simz – Stillness in wonderland (album)

Simz andra album är en brittisk syster till Solanges ”A seat at the table”. De känner båda djupt för jazzfunken, men Simz tar den aldrig mot discokulorna – i stället bjuder hon in jamaikanska stjärnan Chronixx och, inspirerad av Lewis Carrolls ”Alice i underlandet”, blir albumet aningen mörkare, snäppet verkligare, för varje spår som går.