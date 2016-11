Peder Fredricson, hoppning

Foto: Sara K Lindquist/TT

En hårsmån från guldet i OS, men vann ett silver på hästen All In. Fredricson var enda ryttare av totalt 75 ekipage som inte rev ett enda hinder under hela OS; fem tävlingsomgångar plus en omhoppning om medaljerna. En unik prestation.

I omhoppningen var han bara 53 hundradelar bakom segraren, britten Nick Skelton på Big Star.