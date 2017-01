En mäktig manifestations hälsning till president Trump Foto: John Minchillo

President Trump sounded like a ranting fascist. Let’s hope he finds his inner statesman.

Så sammanfattar Janet Daley, en av Storbritanniens tuffaste konservativa röster, i Daily Telegraph sin syn på president Trumps första tal.

Men sannolikheten att den ”pladdrande fascisten” ska hitta sin inre statsman får nog anses närmast obefintlig.

Trump talade igår bara till de sina, de som valde honom. Han inser att det inte finns något annat opinionsstöd som han just nu kan förlita sig på. Ur det perspektivet var talet logiskt.

Han är idag en av USAs minst populära presidenter sedan opinionsmätandet påbörjades. Han företräder egentligen bara sig själv - inte ett parti. Han är en oberoende populist/isolationist som tagit makten över det republikanska partiet.

Hur länge det ska vara är en öppen fråga.

Wall Street Journal har idag en mycket läsvärd essä av historieprofessorn David Greenberg om hur svårt det är att styra i amerikansk politik när ett parti kontrollerar kongressens båda kamrar och Vita huset. Den problematiken förstärks givetvis av att Trump inte ens söker ge sken av att han företräder de valda republikanska politikerna.

Jag har ägnat förmiddagen (här i USA) åt att följa olika TV-kanalers (inte minst C-SPAN) bevakning av WOMEN’S MARCH ON WASHINGTON. Det är en i sanning mäktig och intressant manifestation.

Inte heller den pekar i någon enkel politisk riktning, men som opinionsmanifestation är den en markering av att det finns ett annat USA än Donald Tumps.

Frågan är vad Trumps kvinnoförakt kommer att få för politiska konsekvenser. Här finns ett mycket intressant element i amerikansk politik att följa framöver.