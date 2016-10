Ethan Hawke: "Vill du ha fakta, kolla Wikipedia"

Ethan Hawke väljer tre Chet Baker-favoriter

Everything happens to me (1955)

– En otroligt vacker sång. ’Chet in Paris’-skivorna är verkligen hans höjdpunkt i karriären. Då samarbetade han med pianisten Dick Twardzik, som försökte få honom att våga testa annat än jazzstandards.

Almost blue (1987)

– Det här är från Chets sista stora framträdande, i Tokyo. Jag lyssnade på den varje morgon under filminspelningen, och hade också glädjen att få träffa Elvis Costello som skrivit låten.

The lady is a tramp (1953)

– Det ska vara versionen han gör ihop med Gerry Mulligan, den från 50-talet som gjorde Chet berömd. Den är bara helt fantastisk.