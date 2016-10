Det finns många lysande jazzpianister i Sverige – Jan Lundgren, Cecilia Persson, Daniel Karlsson, listan kan göras lång – men inga har nått den makalösa framgång som Esbjörn Svensson fick med trion EST.

Gruppen älskades av alla, publik och kritiker, och nådde långt utanför jazzkretsarna, både nationellt och internationellt. Inte minst blev gruppen omhuldad av rockmusikkritiker, sådana som annars när ett obefintligt intresse för jazzmusik. Till viss del handlade det om marknadsföring och paketering, men mest berodde det breda genomslaget på trions sensibla sätt att vrida den impressionistiska jazzen mot rock, konstmusik och electronica utan att för en sekund förlora kontakten med jazztraditionen.

I år är det åtta år sedan Esbjörn Svensson omkom i en dykolycka utanför Ingarö, endast 44 år gammal. Att basisten Dan Berglund och trummisen Magnus Öström skulle fortsätta med en ny pianist var uteslutet, kemin dem emellan var unik. I dag har de båda framgångsrikt gått vidare: Berglund med Tonbruket och Öström med sin egen kvartett.

Av någon anledning, oklart varför, är EST åter aktuella. Dels med en dokumentär av David Tarrodi, som sänds i SVT i dag, lördag 29 oktober. Dels med ett album, "EST symphony", där Dan Berglund och Magnus Öström tolkar gruppens musik med Stockholms Filharmoniska Orkester, under ledning av Hans Ek, och några nordiska jazzmusiker.

Albumet har sina ljusa stunder men adderandet av symfoniorkestern, Marius Nesets saxofon och Verner Pohjolas trumpet stör sikten för de atmosfäriska låtarnas elegans. Johan Lindströms eteriska pedal steel ger däremot en ny infallsvinkel och att låta Iiro Rantala ta Esbjörn Svenssons plats på pianopallen är helt genialiskt. Den finska pianisten har samma känsligt dynamiska anslag som Svensson men är en lysande musiker som inte behöver jämföras med någon annan. Det märks inte minst på Rantalas aktuella trioalbum "How long is now?", med basisten Lars Danielsson och trummisen Peter Erskine.

David Tarrodis dokumentär, med den prosaiska titeln "Filmen om Esbjörn Svensson", rekapitulerar pianistens liv från uppväxten i Sandviken över den komplikationsfritt framgångsrika musikkarriären fram till det tragiska slutet. Det är en rakt berättad historia utan några dramaturgiskt spännande vändningar. Magnus Öström berättar om hur han och Esbjörn lekte och spelade musik hemma i villaområdet, Dan Berglund om hur han kom med som den sista pusselbiten i trion.

Det är som det brukar vara i musikdokumentärer: familj, föräldrar, syskon, kollegor, managers och skivbolagsfolk minns hur det var, interfolierat av konsertklipp, super 8-filmer och inzoomningar mot fotografier och artiklar.

Tarrodi är något på spåret när han tar upp Esbjörn Svenssons intresse för astronomi och dykning och visualiserar det med bilder av kosmos och havsdjup. Men i stället för att flyga högt och dyka djupt i det existentiella stannar filmen mittememellan. Det som känns mest i hjärtat är de utdrag ur Esbjörn Svenssons Sommarprat från 2003 som inkluderats.