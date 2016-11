Erlander om Hall: ”dummare än vad jag vågat frukta”

Tage Erlander. Foto: TT

År 1949 avgick Ernst Wigforss från posten som finansminister. Han hade varit närmast identisk med ämbetet under ett par decennier och det fanns ingen given efterträdare, i synnerhet som samordningsminister Per Edvin Sköld – den ende person som statsminister Tage Erlander hade förtroende för som ny finansminister – inte ville ha jobbet.

Den man som till slut utsågs var en kompromisskandidat vid namn David Hall, en riksdagsman från Västerås som suttit i riksbanksfullmäktige och, hoppades man, borde kunna göra någorlunda bra ifrån sig.

Erlander var inte övertygad om att han gjort ett bra val, och andra ministrar – Quensel, Mossberg, Zetterberg med flera – var ännu mer skeptiska. Försvarsminister Allan Vougt konstaterade uppgivet att ”det blir platt fall”. Men Hall var det minst dåliga av andra dåliga kompromissalternativ, så det fick bli han i alla fall. Bytet från Wigforss till Hall skedde vid månadsskiftet juni-juli. Sedan dröjde det inte länge förrän den nye finansministern gjorde sig omöjlig.

Bakgrunden var som följer. Målarmästaren Albert Lundkvist, socialdemokratisk ordförande i Västmanlands läns landsting, hade låtit sitt eget företag, AB Västerås Måleriaffär, ta emot betydande beställningar från landstinget. Detta såg illa ut, eftersom Lundkvist i egenskap av ordförande hade gynnat sig själv. Alltså skrev David Hall ett brev till Lundkvist och uppmanade honom att avgå.

Hall var även ordförande i det socialdemokratiska partidistriktet, och i denna egenskap sökte han förmå de sex socialdemokratiska ledamöterna i förvaltningsutskottet i Västmanland att ta avstånd från Lundkvist.

Lundkvist vägrade avgå. Han ansåg inte att han gjort fel och ville inte retirera förrän frågan underkastats rättslig prövning. I stället för att lämna posten gick han till offensiv och lät publicera såväl finansministerns brev som sitt eget svar.

När det dessutom blev offentligt att Hall utövar påtryckningar på de västmanländska socialdemokraterna blev finansministern en jagad man. Både socialdemokratiska och borgerliga tidningar gick till attack. Så här gjorde man inte: som finansminister måste Hall stå över kommunala och regionala angelägenheter. Halls agerande var inget mindre än flagrant maktmissbruk.

Redan från början, när historien om Halls brev blev allmänt känd, rasade Tage Erlander i dagboken. Den 3 september noterar han att alla tvivel på Halls omdöme vaknade till liv av ”en förbannad skithistoria i Västerås”. Hall kunde inte vara ”särskilt klyftig” som drog in hela partiapparaten i lokala fejder.

Den 8 september spetsar statsministern till tonen ytterligare och skriver att Hall är ”dummare än vad jag i mina vildaste drömmar vågat frukta”. Under ett möte på tu man hand förklarade Hall för Erlander att den där Lundkvist var ”en mycket skum individ, om vilken åtskilliga ting kan komma att avslöjas”, varför han inte ångrade vad han gjort.

”Halls karaktär”, skriver Tage den 3 oktober, ”domineras nog av en viss envishet, men framför allt av en otrevlig maktkänsla och vilja att synas och framträda utåt. Det är inga goda egenskaper för en finansminister, vars makt är alldeles för stor utan att den skall behöva ökas genom innehavarens maktlystnad.”

Under påföljande dagar gjorde Hall allt för att bevara sin position. Möjligen kunde han tänka sig att träda tillbaka om det blev en allmän regeringsombildning, men inte ensam. Den 12 oktober var Tage Erlander så intill döden trött på Hallaffären att han noterade i dagboken att han igår kommit hem ”efter en dag som stank av Västerås-skit”.

Påföljande dag ringde Hall upp honom och yrkade på att partipressen borde ingripa ”för att stämpla borgarpressens gangstermetoder”. Samtidigt gjorde sig allt fler röster hörda för att finansministern måste bort. Kung Gustaf V förordade bestämt Halls avgång.

Socialdemokratiska partistyrelsens verkställande utskott höll med. Följden blev att Hallaffären avslutades den 14 och 15 oktober genom att partistyrelsen i ett uttalande konstaterade att ”Hall vid sin befattning med denna fråga förfarit olämpligt”. Hall valde då att be om att bli entledigad från ämbetet.

Hur gick det med ministerposten? Ingen vågade satsa på en ny kompromisskandidat. Alltså utsattes samordningsminister Sköld för så intensiva påtryckningar att han till slut, den 19 oktober, kapitulerade och gick med på att bli finansminister.