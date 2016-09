Ericssons hemliga plan: Lägga ner all tillverkning i Sverige

Ericsson har haft tillverkning i Sverige sedan 1876, men nu kan en 140-årig epok gå i graven. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman, Jack Mikrut/TT

Det är chocksiffror som finns i dokumentet. SvD Näringsliv har tagit del av en konfidentiell besparingsplan för ett av Ericssons största affärsområden i Sverige, Nätverksprodukter. Enligt rapporten kan uppskattningsvis 3 000 anställda tvingas lämna inom Nätverksprodukter. Allt för att kostnadsmålen ska nås.

Den här planen skulle ta död på Ericsson och vara ett första steg på att avveckla hela Ericssons verksamhet i Sverige.

I rapporten framgår att Ericssons verksamhet inom Nätverksprodukter ska spara dubbelt så mycket som under förra året. Då skars nästan 1 500 tjänster bort från den svenska enheten, som gick under namnet Radio. Den nya planen är historisk. De innebär inte bara en fördubbling av fjolårets varsel inom Ericssons största affärsområde. De innebär också en nedläggning av den sista tillverkningen som Ericsson har i Sverige, på orterna Borås och Kumla. Därmed går en svensk industriepok i graven. Ericsson har haft tillverkning i Sverige sedan 1876. Även Ericssons ledning är medveten om betydelse av åtgärden. Man skriver i rapporten: ”Vi avslutar en 140-årig tillverkningsepok, vilket motsvarar de största nedskärningarna av anställda i Sverige någonsin.”

Ericsson i Borås sysselsätter drygt 800 anställda och Ericsson i Kumla drygt 400 stycken. Men totalt är det runt 1 800 arbetstillfällen kopplade till tillverkningen som berörs, enligt den hemliga rapporten. Även tjänstemannasidan, forskning och utveckling, drabbas. Runt 1 050 personer kan behöva tvingas bort. Det blir totalt 2 850. Övrig verksamhet inom Nätverksprodukter i Sverige ska skalas ned med uppskattningsvis ett hundratal.

Totalt har Ericsson idag runt 15 000 anställda i Sverige. Det flesta är knutna till affärsområdet Nätverksprodukter. Chefen för affärsområdet, indiern Arun Bansal, är baserad i Stockholm Kista och ingår i Ericssons högsta ledning. Sammantaget väntas den planerade åtgärden – dels att stänga ned produktionen och dels skära ned antalet anställda – ge besparingar på runt 3 miljarder kronor. Av besparingarna som ska tas ut, är mer än hälften i Sverige. En mindre del, 40 procent, vill man ta ut utanför Sverige.

Verksamhetscheferna har gått igenom sparbetingen och presenterat sina förslag. Processen med varsel ligger nu, enligt interna källor till SvD, hos ledningen och Jan Frykhammar, som blev tillförordnad vd när Hans Vestberg sparkades den 25 juli i år.

Sedan någon vecka tillbaka sitter Ericssons ledning i förhandlingar med koncernfacket. Den dramatiska sparplanen för Ericsson i Sverige har rört upp känslor.

– Den här planen skulle ta död på Ericsson och vara ett första steg mot att avveckla hela Ericssons verksamhet i Sverige, säger en källa centralt placerad i förhandlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare.

För att minska antalet anställda med flera tusen inom Nätverksprodukter planerar Ericsson att använda sig av olika strategier. Bland annat outsourcing, frivillig avgång men också uppsägningar om det blir nödvändigt står det att läsa i dokumenten. De frivilliga programmen ska erbjudas anställda under oktober och november. Redan under december kan dock Ericsson tvingas varsla anställda om inte tillräckligt många ansluter sig och tar avgångsvederlag. Ericsson ska vara klara under första kvartalet nästa år, enligt den tidplan som finns i dokumenten.

Dokumenten avslöjar också i detalj vilka lärdomar Ericsson dragit från neddragningarna under tidigare år i Sverige. Där går att läsa att väl förberedda presentationer är ett måste. Alla chefer måste ha samma budskap till de fackliga representanterna. Samtidigt uppmanas chefer att ”vara försiktiga med vad man lovar att leverera till facken”. Ett annat råd är att ”inte reagera på allt de säger i möten”. Av dokumentet framgår att en handfull möten om den hemliga planen ska genomföras med facket i slutet av september.

Dokumenten SvD tagit del av handlar alltså om hur stora neddragningarna det största affärsområdet Nätverksprodukter ska göra. Hur stora neddragningar som Ericsson ska göra totalt framgår inte. Men är de i samma storleksordning, det vill säga dubbelt så stora som 2015, så skulle det motsvara ytterligare drygt 1 000 tjänster. Alltså totalt 4 000.

Redan i mitten av juni i år kunde SvD Näringsliv avslöja att tusentals personer riskerade att få gå från Ericsson i Sverige. I samband med halvårsrapporten kom så beskedet att det liggande sparprogrammet ”Profitability Plus 2017” skulle fördubblas och att stora varsel väntar framöver. De anställda blev tagna på sängen av beskedet om en fördubbling uppgav facket då för SvD.

Det fördubblade kostnadsbesparingsprogrammet ska ses som en konsekvens av bolagets svaga resultat som presenterades vid halvårsrapporten. Då sade dåvarande vd Hans Vestberg att det kommer innebära tusentals fler uppsägningar över hela koncernen, oklart var.

Av totalt 116 000 anställda inom koncernen finns alltså drygt 15 000 i Sverige. När Hans Vestberg började som vd 2010 låg antalet anställda i Sverige på drygt 20 000. Sedan dess har mer än en fjärdedel av arbetsstyrkan fått gå. Stora neddragningar skedde i och med nedläggningen av fabrikerna i Gävle och Katrineholm. På Ericsson vill man inte kommentera SvD:s uppgifter utan säger att:

– Som alltid när det gäller personalneddragningar hanterar vi det land för land och vi meddelar alltid våra anställda och representanter för de fackliga organisationerna först. Vi har en omfattande verksamhet i Sverige och den är inte undantagen, säger Karin Hallstan på Ericssons informationsavdelning.