Ericssonchefer på dubbla stolar – med brevlådeföretag

Som SvD Näringsliv har avslöjat tidigare granskar den amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission (SEC) bland annat Ericssons verksamhet i Asien. I juni i år sparkade Ericsson sin Asienchef Mats H Olsson under dramatiska former. Hans ledarskap har varit kantat av intern kritik gällande såväl olämpligt uppträdande som misstänkt korruption under tiden som han haft olika höga chefsposter för Ericsson i Asien.

SvD Näringslivs kartläggning av Ericssonchefer i Mats H Olssons nätverk i Sydostasien visar att flera av dem har egna affärsintressen i bolag som är underleverantörer till Ericsson i regionen. Något som reser frågetecken.

– Generellt sett betraktas sådana upplägg som mycket tveksamma givet uppenbara risker för korruption, säger Sasja Beslik, hållbarhetsansvarig inom Nordeas kapitalförvaltning.

Så har det gått till:

1. Med hjälp av bolag i skatteparadis har Ericssonchefer haft möjligheten att dölja sitt ägande och ekonomiska intresse i bolag som är leverantörer till Ericsson. I det här fallet har man använt sig av ett brevlådeföretag på Brittiska Jungfruöarna.

2. Brevlådeföretaget äger i sin tur aktier i ett indonesiskt telekombolag. Till SvD uppger en av de nu före detta Ericssoncheferna att brevlådeföretaget kontrollerar en tredjedel av aktierna i det indonesiska telekombolaget. Vem eller vilka som äger resterande aktierna är okänt.

3. Bland det indonesiska bolagets kunder finns Ericsson. Ericsson har varit kund under många år. Även under en period som en av de före detta Ericssoncheferna fortfarande var anställd hos Ericsson. Enligt Ericssons affärsetiska kod, måste anställda undvika intressekonflikter och informera Ericsson om sådana förhållanden vilket inte gjorts i det här fallet.

De högt uppsatta Ericssoncheferna har inte velat skylta med sina ekonomiska intressen i de underleverantörer som Ericsson använder sig av. För att kunna dölja sitt ägande i underleverantörerna använder sig cheferna av brevlådeföretag i skatteparadis. Det framgår av de så kallade Panamadokumenten och den databas som sats upp av det internationella konsortiet av undersökande journalister, ICIJ.

Brevlådeföretaget, registrerat på Brittiska Jungfruöarna, äger aktier i ett bolag i Indonesien som i sin tur är underleverantör till Ericsson. De båda Ericssoncheferna, som deläger brevlådeföretaget på Brittiska Jungfruöarna, har slutat i Ericsson, en av dem så sent som 2011. En av dem hade ekonomiska intressen i bolaget under åren 2009 till 2011, enligt hans egna uppgifter till SvD Näringsliv.

Om det har förekommit intressekonflikter så är det allvarligt och i strid med Ericssons affärsetiska kod

Att Ericsson har en underleverantör som bolagets egen chef deläger kan strida mot Ericssons egen policy och riktlinjer. Enligt Ericssons affärsetiska kod, måste anställda undvika intressekonflikter.

– Om man som Ericssonanställd har uppdrag eller ägande i externa verksamheter som skulle kunna innebära intressekonflikt är man skyldig att rapportera det. Om det har förekommit intressekonflikter som av någon anledning inte har rapporterats enligt våra direktiv, så är det allvarligt och i strid med Ericssons affärsetiska kod, säger Johannes Arvidsson Persson, talesperson på Ericsson till SvD Näringsliv.

– Vi har inte någon information om att Ericsson skulle ha informerats av anställda om eventuella intressekonflikter under den aktuella perioden, förtydligar han.

Sasja Beslik, hållbarhetsansvarig på Nordea, varnar för att ett sådant förhållande innebär risker för korruption.

– Risken är hög därför att beställaren och utföraren sitter på i princip samma stolar, säger Sasja Beslik.

Brevlådeföretaget på Brittiska Jungfruöarna har sedan 2008 en tredje delägare. Det är en tidigare högt uppsatt SEB-chef som slutade så sent som i våras. Ägandet i brevlådeföretaget uppger SEB att man inte känt till.

– Vad jag förstår har vi inte fått uppgift av honom om att han varit ägare av ett bolag registrerat på Brittiska Jungfruöarna och känner inte till något om det. Vår uppfattning är att ägande av bolag i skatteparadis inte är förenligt med vår uppförandekod och skulle därmed inte godkännas, säger Viveka Hirdman Ryrberg, ansvarig för SEB:s kommunikationsavdelning, till SvD Näringsliv.

Ytterligare en tidigare Ericssonanställd i Sydostasien återfinns i Panamadokumenten. Den Ericssonanställde har ett eget brevlådeföretag som är signerat advokatbyrån Mossack Fonseca, som står i centrum för Panamadokumenten, och som omfattar bland annat bolag i Hongkong och Malaysia. Vem eller vilka andra som är så kallade förmånstagare i brevlådeföretagen framgår inte. Den tidigare Ericssonanställde pekas dock ut som en av Mats H Olssons närmaste och senare affärspartner.

Den Ericssonanställde slutade på Ericsson för att vara med och starta upp det kinesiska bolag som Mats H Olsson uppgivit att han har intressen i och som han i sin chefsroll hjälpte att bli underleverantör till Ericsson. Vilket SvD Näringsliv berättat om i tidigare artiklar.

Mats H Olsson har varit en nyckelperson för Ericsson de senaste åren. Han pekas ut som direkt ansvarig för rekryteringen till flera av de viktigaste chefsposterna i Asien. Internt inom Ericsson har Mats H Olsson och de chefer han omgärdat sig med gått under benämningen ”brödrarskapet”. En företagskultur som gått ut på att skydda varandra och beteenden som bryter mot Ericssons policy ska ha växt fram. Anställda och chefer som försökt motsätta sig kulturen eller uppmärksamma Ericssons ledning på missförhållanden har successivt tvingats bort, berättar flera oberoende källor för SvD Näringsliv.

SvD Näringsliv har sökt Mats H Olsson för en kommentar.