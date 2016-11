Ericsson räknar med att bolagets adresserbara marknad inom Networks uppgick till 100 miljarder dollar under 2016. Marknaden väntas utvecklas inom intervallet 0 till –2 procent årligen i snitt under perioden 2016–2018. Det skriver Ericsson i ett pressmeddelande inför torsdagens kapitalmarknadsdag i New York.