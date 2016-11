Ericssonaffärer med Teliabolag granskas i USA

Redan i somras kunde SvD Näringsliv avslöja att det amerikanska justitiedepartementet (Department of Justice, DOJ) och finansinspektionen (Securities and Exchange Commission, SEC) granskade Ericsson för misstänkt korruption kopplat till Asien och Grekland.

Det ställs mycket frågor just nu om Ericssons verksamhet i Turkiet.

Enligt vad SvD Näringsliv erfar har finansinspektionen nu utökat undersökningen till att även omfatta Ericssons verksamhet i Turkiet. I myndighetens fokus finns Ericssons relation till Turkiets största operatör Turkcell – ett bolag som till nära 40 procent ägs av svenska Telia. Källor till SvD uppger att myndigheten bland annat intresserar sig för leverantörskontrakten mellan Ericsson och Turkcell.

Annons X

– Det ställs mycket frågor just nu om Ericssons hela verksamhet i Turkiet, även långt tillbaka i tiden. Men mest handlar det om Ericssons roll som leverantör till Turkcell och affärsdetaljer mellan bolagen, säger en källa med insyn i Turkcell.

För flera som SvD Näringsliv talat med är SEC:s intresse inte förvånande.

– Det har under många år funnits misstankar i Telia om att det har förekommit så kallade ”kickbacks” (muta, reds anm.) på Turkcells leverantörskontrakt. De har dock varit svåra att bevisa och därmed svårt att komma tillrätta med, berättar en före detta hög Teliachef för SvD.

Ericsson har en lång historia i Turkiet och var i slutet av 90-talet med och startade Turkcell tillsammans med finska Sonera och den kontroversielle affärsmannen Mehmet Karamehmet. Under åren har flera höga Ericsson-direktörer suttit i Turkcells styrelse. Att Turkcell – som till stor del alltså ägs av Telia, som så sent som under hösten krävdes på 12 miljarder kronor på grund av påstådd korruption i samband med bolagets etablering i Uzbekistan – nu dras in är ingen tillfällighet, menar flera källor som SvD Näringsliv talat med.

– SEC har naturligtvis inte bara fått in uppgifter om Uzbekistan. Hela Telias verksamhet inklusive Turkcell finns på deras karta och när den kombineras med den granskning som SEC gör i Ericsson så överlappar kartorna varandra i Turkiet. Men de överlappar även varandra på andra områden eftersom Ericsson är leverantör till många Teliabolag i Eurasien, säger en person med insyn i Telia och Ericssons verksamhet i de aktuella länderna.

Både Ericsson och Turkcell är börsnoterade i USA och lyder därmed under den tuffa amerikanska lagstiftningen om korruption. Om finansinspektionen SEC finner något olämpligt i sin granskning kan det få betydande konsekvenser, bland annat ekonomiskt i form av miljardbelopp i skadestånd och böter.

– De amerikanska antikorruptionslagstiftningen (FCPA, reds anm.) är synnerligen strikt och dyrbar. Personligt ansvar för företrädare för de företag som visar sig begått brott mot FCPA kan också komma ifråga. Så om det visar sig att man begått brott mot FCPA kan det bli mycket dyrt för de inblandade företagen och personerna, kommentar Peter Utterström, advokat och korruptionsexpert, till SvD Näringsliv.

Det är ingen bra idé att inte lämna kompletta och fullständiga svar när SEC ställer frågor, SEC kommer att vända på varje sten.

Peter Utterström drar paralleller till de 12 miljarder kronor som amerikanska myndigheter nu avkräver Telia efter den påstådda mutaffären i Uzbekistan, krav som Telia nu uppges försöka förhandla ned. Peter Utterström anser att full medgörlighet i granskningen är att rekommendera.

– Genom att vara börsnoterade i USA så är frågan om amerikansk jurisdiktion en "icke-fråga". Man kan också utgå från att SEC:s undersökning är grundlig. Det är ingen bra idé att inte lämna kompletta och fullständiga svar när SEC ställer frågor, SEC kommer att vända på varje sten. Så i den mån det finns en koppling mellan Telia, Ericsson och Turkcell så kommer den med all sannolikhet att komma fram, säger Peter Utterström.

Jan Frykhammar var till förordnad vd för telekomjätten Ericsson innan Börje Ekholm efterträdde tidigare vd:n Hans Vestberg. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Granskningen av Ericsson bedrivs under hög sekretess från SEC:s sida, och omfattar såväl förhållanden under senare år som händelser som ligger längre tillbaka i tiden.

De amerikanska myndigheternas fortsatta intresse för Ericsson kan bli en mardröm för aktieägarna, däribland huvudägarna Wallenbergssfärens maktbolag Investor och Industrivärden.

Det riskerar också att svärta ned ryktet för några av Sveriges främsta näringslivstoppar. I Ericssons styrelse sitter bland andra tidigare Volvochefen Leif Johansson, Industrivärdens vd Helena Stjernholm, Investors ordförande Jacob Wallenberg samt Investors tidigare vd Börje Ekholm, som snart dessutom tillträder som ny vd för Ericsson.

Talespersoner för Turkcell säger att så vitt man känner till pågår inga extraordinära utredningar av amerikanska myndigheter.

– Det finns inga extraordinära utredningar för tillfället utöver vad vi skulle betrakta som höra till ordinarie verksamhet, säger Burak Mergen, Turkcells talesperson, till SvD.

Både Telia och Ericsson har tidigare förnekat att det skulle pågå fler korruptionsutredningar mot bolagen. I samband med Ericssons rapport i oktober sade den tillförordnade vd:n Jan Frykhammar att han inte kände till om fler områden inom Ericsson granskades av de amerikanska myndigheterna. Han uppgav också att han inte var orolig för eventuella finansiella krav på Ericsson.

Även Telias vd Johan Dennelind uppgav i samband med bolagets rapport att han inte kände till fler korruptionsutredningar mot bolaget än den som pågår om Uzbekistan. Telias pressavdelning uppger att man har begränsad insyn i Turkcell men att så vitt man känner till pågår ingen utredning från amerikanksa myndigheter.

Ericsson låter meddela att bolaget inte har något nytt att tillägga till Jan Frykhammars svar i samband med kvartalsrapporten i oktober.