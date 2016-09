Envis sommar biter sig fast

– Vi har temperaturer som ligger mycket över det normala. På sina håll i Götaland och östra Svealand blir det 20-23 grader i dag och på sina håll kan det bli uppemot 25 grader, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Det är inte unikt med så här höga temperaturer i september, men det är inte att beteckna som normaltemperaturer.

– Generellt borde temperaturen nu ligga på 15-18 grader i Götaland och Svealand, i Norrland och Dalafjällen borde det vara 10-14 grader och i Lapplandsfjällen och norra Jämtlandsfjällen omkring 6-10 grader.

Annons X

De relativt höga temperaturerna som vi nu har gör att den meteorologiska hösten är lite sen.

– Den har nått stora dela av norra Norrland och Jämtlands län men den borde ha avancerat längre söderut. Det har helt enkelt varit för få dagar med hösttemperaturer, säger Alexandra Ohlsson.

Den kommande veckan ger heller inget hopp för den som längtar efter lite kyligare höstväder. En liten höstglimt kan det dock bli under söndagen då ett område med moln och nederbörd ska dra förbi men därefter så ångar sommarvädret på igen.

– Under nästa vecka växer ett högtryck in över landet med soligt och varmt väder. Värmen kommer att leta sig långt upp i norr och det kan bli temperaturer på över 20 grader även in över Norrbottens kust och inland.

Sommarens envishet gäller även klassiska sommarplågor som brandrisk och algblomning. På fredagen rapporterade Informationscentralen för Egentliga Östersjön om algblomning söder om Gotland, i norra Kalmarsund, öster om Bornholm och i Hanöbukten. Prognosen är att algblomningen också kommer att fortsätta så länge sommaren biter sig fast.

– Det är också värt att tänka på att det fortfarande är torrt i skog och mark på många håll och nu när vi fortsätter in i en torr period ökar brandrisken.

SMHI har utfärdat varning för ökad brandrisk i östra Götaland och Södermanland men allmän vaksamhet är att rekommendera.

– Man bör nog ha lite koll på hur torrt det är i ens eget område innan man sätter i gång och eldar, säger Alexandra Ohlsson.