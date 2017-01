Ensamma gärningsmän största terrorhotet i Sverige

En ensam person som sympatiserar med våldsbejakande islamisk extremist är det största hotet mot Sverige 2017, det säger chefen för Nationellt Centrum för Terrorbedömning, NCT, Mats Strandberg i en intervju med Sveriges radios Ekot.

Koordinerade terrorhandlingar som de i Bryssel och Paris tror han är en mindre risk än en enskild aktör som inspirerats av till exempel IS.

Mats Strandberg säger också att NCT gör bedömningen att hotnivån mot Sverige kommer att ligga kvar på en trea av en femgradig skala.

Annons X

– Det är den våldsfrämjande islamismen och dess kopplingar till Sverige som är grunden för den här trean, säger han till Ekot.

Han påpekar att det kan finns de bland dem som återvänt från IS i Syrien som har för avsikt att begå terrorhandlingar men att dessa lika gärna kan utföras av personer som aldrig varit i en konfliktzon.

Enligt NCT har resandet till IS i Syrien och Irak minskat under 2016 vilket kan vara ett tecken på att IS dragningskraft minskat.

Under onsdagen släpper NCT sin rapport om hotbedömningen i Sverige 2017.