English tar över efter Key

Det borgerliga partiet National Partys val bekräftades under måndagsmorgonen lokal tid och English svärs officiellt in i huvudstaden Wellington senare under dagen.

Paula Bennett tar över Bill English roll som landets vice premiärminister.

– Bill och Paula är utomordentliga ledare som tillför en bra blandning av erfarenhet och nytänkande, säger partiordföranden Peter Goodfellow.

English har fram till nu varit landets finansminister.

John Key avgick från sin post förra veckan, efter mer än åtta år, och hänvisade till familjeskäl.