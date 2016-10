Framtiden? Foto: Johansen, Erik

I Sverige pågår en ganska försynt energipolitisk debatt. I Tyskland är debatten hetare mot bakgrund av det gigantiska politiska experimentet med Energiewende. Dess framtid är oviss. Vilket pris är medborgarna i slutändan beredda betala?

The Economist skrev tidigare i år om hur effekten blivit en annan än den önskade:

On a sunny, windy day, a flood of renewable energy surges into the system; it must be, by law, bought by grid operators first, with the producers paid those above-market rates. Those rates are subsidised by a surcharge on customers, and the surcharge must go up when more renewable kilowatt-hours are poured into the system. But an unintended side-effect of the policy has been that renewables undercut relatively climate-friendly natural gas on price. This means that traditional utilities have turned instead to much more climate-damaging coal for generation. The result is that prices have gone up and the use of renewable sources has expanded, but Germans have ended up emitting more carbon dioxide as a result of the extra coal—hardly the result the architects of the Energiewende hoped for.

Annons X

Den tyska energipolitiken bygger på stora subventioner under lång tid framöver.

Hur är det då I Sverige ? Frågan diskuterades nyligen på ett seminarium om framtidens vägval för elmarknaden.

Det finns goda möjligheter att utveckla dagens el-marknadsmodell så att den även i framtiden kan leverera för energipolitikens huvudmål. Två möjliga vägval finns; att stärka de marknadsmekanismer som dagens marknadsmodell bygger på, eller att ta ytterligare steg mot mer reglering.

Per Klevnäs, Copenhagen Economics, presenterade rapporten Electricity Market Design for a Reliable Swedish Power System. Rapporten, som finansierats av bland andra Svenskt Näringsliv, pekar på att det fortfarande finns goda möjligheter att utveckla dagens marknadsmodell så att den även i framtiden kan leverera på energipolitikens tre huvudmål.

Johan Svenningsson, VD på Uniper Sverige, konstaterade att det framförallt är subventioner som skapar problem.

– Är energy-onlymarknaden död? Svaret är nej, den har levererat hittills. Men problemet nu är att vi har dumpat priserna genom politiska ambitioner och subventioner och det måste hanteras, sa han.

Han fick delvis medhåll från professor Runar Brännlund, som konstaterade att snedvridande subventioner måste tas bort om dagens marknad ska ges en ärlig chans.

Tomas Hirsch från SSAB passade på att påpeka vikten av konkurrenskraftiga priser för industrin.

– Vår konkurrenskraft står och faller med vår totalkostnad för energi, och det måste fortsatt beaktas i energipolitiken.

Moderatorn Maria Sunér Fleming sammanfattade diskussionen med att det står klart att energy-onlymarknaden inte är död. Snarare finns goda möjligheter att successivt vidareutveckla dagens marknadsmodell, och på så sätt få en mer välfungerande marknad.

– Dock kan det politiska beslutet att fortsätta subventionera förnybar energi sätta käppar i hjulet.

Jag skrev i fredags om det socialistiska ekonomiska experimentet i Chile och de bekymmer detta skapat. Ju mer man vänder sig bort från verkligheten och låter politiken styrs av fromma förhoppningar utan materiell grund skapar man stora problem för medborgarna.