”En värdefull utbildning riskerar att slås ut”

Det kan bli lättare att komma in på Oxford, Cambridge eller USA:s bästa universitet än på utbildningar i Sverige.

Universitets- och högskolerådet, UHR, har tagit fram ett förslag på ny värdering av betyg från IB (Inter­national Baccalaureate). Förslaget är tekniskt beräknat men har betydande brister i sin metodik. Det saknas konsekvensbeskrivning för IB-studenter och då särskilt för de som har studerat IB utomlands. Dessutom förändras förutsättningarna för alla de som i dag studerar på IB att komma in på universitet och högskolor då övergångsregler saknas. UHR har inte heller analyserat vilka effekter förslaget får för skolor i Sverige som erbjuder IB-utbildning eller hur Sverige på sikt riskerar förlora på att inte kunna erbjuda internationellt gångbara utbildningar. Mot denna bakgrund är vår bedömning att UHR:s förslag bör dras tillbaka eller revideras.

I sin analys har UHR valt att jämföra IB-studenter med de elever som har gymnasieexamen från natur­vetenskapsprogrammet i Sverige. Anled­ningen är oklar men får antas vara att UHR anser att IB-studenter har bättre resultat än den genomsnittlige gymnasieeleven och därför ska jämföras med de elever i det svenska gymnasiesystemet som har högst genomsnittligt betyg. I en sådan jäm­förelse finner UHR endast små skillnader mellan de olika kategorierna vad gäller resultaten vid hög­skole­provet (IB-elever presterar marginellt bättre). UHR har dock bortsett från en fundamental faktor: IB är inte en naturvetenskaplig utbildning och därför haltar jämförelsen betänkligt. Vi menar att jämförelsen i stället borde göras med alla högskole­förberedande program.

UHR har inte heller redo­visat hur många från IB respektive naturvetenskapsprogrammen som gjort högskoleprovet, vilket kan innebära att underlaget kan vara missvisande. Till bilden hör även att IB-elever som genomför högskoleprovet ofta har ­sämre förutsättningar att nå höga resultat i provets alla delar då IB-utbildningen genomförs på engelska och högskoleprovet är på svenska. Därmed missgynnas IB-elever, i synner­het de som läst en IB-utbildning utomlands, och särskilt de som inte talat svenska dagligen.

Till detta ska läggas att en jämförelse bör göras av varje enskilt ämne. Av UHR:s utredning framgår bland annat att man jämställer standardnivån i mate­matik på IB med matematik 5 i det svenska systemet. Naturvetenskapsprogrammet kräver mate­matik 3 eller 4, vilket således är lägre än IB:s standardnivå som majoriteten av alla IB-elever ­läser. De flesta universitetsutbildningar i Sverige kräver endast matematik 3 vilket medför att majoriteten av alla IB-elever som läser standardnivå eller högre jämförs med fel nivå.

Förslaget saknar även en analys av vilka konsekvenser det får för svenska studenter som studerar utomlands. Föreningen Svenskar i Världen uppskattar att det bor cirka 660 000 svenska medborgare utomlands. Ofta är en IB-utbildning det enda möjliga alternativet för de ungdomar som växer upp med sina föräldrar utomlands. För Sveriges del är det värdefullt om dessa elever, med betydande internationella erfarenheter, efter sin utbildning väljer att studera vid svenska universitet och högskolor. De bidrar till internationaliseringen och till förståelsen för globala utmaningar. Eftersom UHR:s förslag innebär lägre betyg, dock inte lägre kunskap, riskerar vi att dessa studenter inte söker sig till svenska universitet eftersom de inte kommer in på utbildningar som motsvarar deras kompetens. Paradoxalt nog kan således UHR:s förslag leda till att det för vissa svenska IB-elever blir lättare att komma in på Oxford, Cambridge eller de bästa amerikanska universiteten än att komma in på motsvarande utbildningar i Sverige. Detta trots att endast få svenska universitet precis kvalar in bland de främsta 100 universiteten i världen. Erfaren­heten visar dessutom att de elever som varken studerar på gymnasium eller universitet i Sverige sällan kommer tillbaka till Sverige senare i yrkeslivet – en förlorad resurs.

Utbildningen för medföljande barn är en av de viktigaste frågorna som varje familj som är på väg utomlands har att ta ställning till. Redan i dag har företag, myndigheter och organisationer svårig­heter att få familjer att ta tjänst utomlands. För­svårar UHR nu ytterligare barnens möjligheter att studera vid svenska universitet kommer attraktionskraften att minska ytterligare. Vi behöver fler svenskar som arbetar utomlands, som bidrar till svensk välfärd genom ökad export och som stärker kunskapen om Sverige internationellt, inte färre.

Många har engagerat sig i denna fråga då UHR:s förslag riskerar att slå undan benen för de elever som redan fattat beslut och i dag går på en IB-utbild­ning. Vid stora förändringar bör principen vara att se till att beslut inte fattas med retroaktiv skadeverkan. Allt annat vore ett svek mot dessa elever. De gäller även de studenter som tagit ett sabbats­år efter sin IB-utbildning och som nu riskerar att se sina betyg devalveras.

Avslutningsvis efterlyser vi en konsekvens­beskrivning av hur IB-utbildningen i Sverige kan komma att påverkas. Kommer färre eller fler elever söka sig till IB? Hur påverkas antalet skolor som erbju­der IB? Hur påverkar förslaget Sveriges möjligheter till att attrahera kvalificerad utländsk personal till svenska företag om landet inte kan ­erbjuda bra inter­nationella utbildningar till deras familjer?

Förslaget som UHR har lagt fram är inte genom­arbetat. Med förslaget kommer Sverige att tappa viktiga internationella erfarenheter och många av de unga IB-studenter som står inför att börja studera på universitet kommer att söka sig till andra länder där deras utbildning värderas på ett rätt­visande sätt. Till skillnad från många andra utbildningar i Sverige rättas alla IB-prov centralt och ­bidrar därför inte till den betygsinflation som internationella och nationella studier visat att Sverige drabbats av. IB-studenter ska inte behöva hamna i skottgluggen för svensk betygsinflation. Vi uppmanar därför UHR att dra tillbaka eller revidera förslaget så att det blir rättvist och avspeglar verkligheten.

