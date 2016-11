En tredjedel har poströstat i USA

Michael McDonald, docent i statsvetenskap vid Florida University, som driver sajten, säger till The Washington Times att förtidsröstning är särskilt populärt bland svarta väljare. McDonald skriver i en debattartikel i The Huffington Post från i slutet av september att andelen som uppger att de förtidsröstat har stigit årligen från omkring 15 procent av väljarna under valet 1992 till omkring 32 procent i valet 2012.

