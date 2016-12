Hot milk

”Jag ska tala om den kvinnliga skriften: om vad den ska göra”, skriver Hélène Cixous i ”Medusas skratt”, och fortsätter: ”Kvinnan måste skriva sig själv, kvinnan måste skriva om kvinnan och föra kvinnorna till skriften, som de varit skilda från lika brutalt som ifrån sina kroppar (…)”. Det är en ”écriture féminine” hon efterlyser, den där kvinnan återerövrar både kroppen och språket; skriver fram erfarenheten i all sin komplexitet och vildsinthet. Deborah Levy inleder sin roman ”Hot milk” med ett citat från Cixous skrift, det är både en uppfordran och ett löfte: ”It’s up to you to break the old circuits.”

Och som hon gör det sedan, Deborah Levy! ”Medusas skratt” pulserar genom hennes roman som en osynlig, men icke desto mindre het, blodfylld röd tråd; det är en frigörelseprocessens ”écriture féminine”, krigisk, passionerad, ömsint. På ytan är handlingen enkel: en ung kvinna, Sofia, och hennes mor, Rose, reser från London till södra Spanien för att modern ska få behandling för den oförklarliga åkomma som gör att hennes ben inte fungerar som de ska. Hon kan inte gå, bortsett från att hon faktiskt kan det – ibland.

Sofia, vars far tidigt lämnade dem för att resa hem till Grekland där han nu på ålderns höst bildat ny familj, har levt stora delar av sitt liv som moderns förlängda arm, eller ännu hellre – ställföreträdande kropp. Hon bär henne, bokstavligt och bildligt, deras liv är så symbiotiskt sammanflätade att deras kroppar känns som en snarare än två; Sofia har antagit en haltande gång, för att följa moderns rytm. När de kommer till Almería och den karismatiska, suspekta doktor Gómez börjar symbiosen spricka i sömmarna.

Annons X

Precis som i ”Simma hem”, den roman av Deborah Levy som finns översatt till svenska och som liksom denna nominerades till Bookerpriset, är den tryckande medelhavsvärmen ständigt närvarande som en förändrande, förvandlande faktor i ”Hot milk”. Stämningen är så tät och dallrande att den går att ta på. Här finns såväl något thrilleraktigt som något surrealistiskt; som om de alla blivit utslungade ur sina vanliga omloppsbanor, och inkastade i nya, oåterkalleliga. Det är en hypnotiserande roman – om kärlek, passion och smärtsamt växande – som det stundtals är lika obehagligt att läsa som det är omöjligt att lägga ifrån sig, och som samtidigt och lätt paradoxalt för tankarna till både Jeanette Winterson och Marie Ndiaye.

Doktor Gómez må vara en charlatan med tvivelaktiga metoder, men till Sofia säger han att hon använder sin mors sjukdom som en sköld för att slippa skapa sitt eget liv, och det är en insikt hon får allt svårare att tränga undan. Från denna oavvisliga smärtpunkt – och ledan vid modern som blir allt mer påträngande – börjar hon kapa banden och ge sig ut i det okända.

Sofias och Ingrids kärlekshistoria är lika intensiv som skör, lika berusande som brutal

Hon ligger med killen som jobbar i sjukvårdshyddan på stranden, samtidigt som hon förälskar sig våldsamt i den vackra tyskan Ingrid, hon som syr om kläder och broderar budskap med silkestråd. Sofias och Ingrids kärlekshistoria är lika intensiv som skör, lika berusande som brutal – ”hon klyver mig som en yxa”, tänker Sofia vid något tillfälle – och vid sidan av relationen mor-dotter är den romanens största laddning; med all sin tvekan och tveklöshet.

Hot milk Foto: Alastair Grant/ AP

I sin essä ”Things I don’t want to know” citerar Deborah Levy den polska teaterregissören Zofia Kalinska, som sagt att ”vi alltid tvekar när vi önskar oss någonting”, och Levy tillägger: ”It is the story of this hesitation that is the point of writing.” Och ”Hot milk” kan sägas vara en roman om hypokondri, eller om en mor och en dotter, eller om kärlek, eller om utveckling, men allra mest är den nog en roman om att stå vid en gräns och erfara all denna tvekan inför att ta språnget. Den finns hos Sofia, den finns hos Ingrid och den finns definitivt hos Rose i så stora mått att hon kanske inte ens verkligen vill ha det hon vill ha: en frisk, fungerande kropp.

”Hot milk” är inget mindre än en storslagen roman, skriven på en sugande och vacker prosa, och det finns egentligen inte mycket jag kan skriva här för att göra den rättvisa. Men, jag tror att det Deborah Levy gör är precis vad Cixous menar att en sann ”écriture féminine” ska göra.