En ovanlig ögonsjukdom tystade henne som författare

Povel Ramel, Megan Abbott och Leonard Cohen finns alla med i Magnus Erikssons bok "Porträtt". Foto: Jurek Holzer, Murdo Macleod och Robb Cohen / SvD

Från Leonard Cohen till Ed McBain via Kirsty MacColl och Povel Ramel. Hur valde du ut texterna till den är boken?

– Jag valde ut diktare och musiker som jag ville skriva mer om, som Miles Davis, Leonard Cohen, Townes Van Zandt, Jackie Kay och Stephen Foster. Jag hade streckare och andra artiklar som jag kunde använda som utgångspunkt och sedan fylla ut med nytt material. Sedan valde jag ut några andra författare och musiker som låg mig varmt om hjärtat där jag i stort sett bara använde en streckare. De brittiska författarna som jag valde har inte översatts till svenska. Jag ville lyfta fram dem.

Vad har dessa fjorton personer gemensamt?

– Att jag gillar dem. En gemensam nämnare, när jag ser tillbaka, är kanske att många av dem förenar flera saker som intresserar mig. Leonard Cohen är både poet, romanförfattare och sångare. Megan Abbott arbetar ofta filmiskt med scenerna i sina romaner. Mickey Spillane är en läromästare, men hon anknyter gärna till filmatiseringarna. John Coltrane kunde metaforiskt kallas en instrumental epiker. Fugs och Povel Ramel var gränssprängare av rang. Stephen Foster skrev både existentiellt laddad prosa och böcker om fotboll och sina hundar. Kirsty MacColl var inte bara en fantastisk sångerska, hon var också en genial textförfattare. Jag har kanske inte i första hand sökt mig till de musikaliskt och litterärt renläriga.

Vad tycker du om Bob Dylans Nobelpris, håller hans texter för att läsas som poesi?

– Nej, de två litterärt mest övertygande tendenserna i hans sånglyrik är antingen surrealistisk och allmänmodernistisk efterklang som på skivorna ”Bringing it all back home”, ”Highway 61 revisited” och ”Blonde on blonde” för femtio år sedan eller en mörk poesi med rötter i bluesen och den angloamerikanska balladtraditionen. Lyriken bildar en oupplöslig enhet med musiken, rösten och framförandet. När den frikopplas från det sammanhanget kan den inte mäta sig med nordamerikanska skriftlyriker som Gary Snyder, Robert Hass, John Ashbery eller Anne Carson.

Vilka musikartister skriver texter som är poesi på Nobelprisnivå?

– Leonard Cohen och Joni Mitchell. Cohens sånglyrik kan också med fördel läsas. Jag skulle gärna lägga till Ian Tyson, Willie Nelson och Townes Van Zandt, fast han är död. Men de är inte riktigt på samma nivå. De bästa engelskspråkiga sångpoeterna tycks dock komma från Kanada eller Texas.

I kapitlet om Megan Abbott, skriver du om "det andra USA" som man tänker sig ska finnas under den glättiga ytan och som litteraturen avslöjar. Det var här vi hittade Bush väljare… Är det även där Trumps väljare finns?

– ”Det andra USA” hos Megan Abbott, eller hos en filmskapare som David Lynch, handlar om omedvetna drifter som tränger fram och visar människans andra jag. De får politisk betydelse hos Abbott och Lynch genom att de bryter sönder Norman Rockwell-idyllen och det harmoniska småstadslivet. Stephen King har också skrivit bra om det. Många av Trumps väljare kommer troligen från sociala skikt som trängts undan i den politiska analysen, så varför inte? Detta andra USA är minst lika mångtydigt som det officiella USA.

Flera av de du skriver om har levt liv fyllda av tragik på många sätt, och dött tidigt. Är du intresserad av smärtan i skapandet?

– Att många livsöden var tragiska stämmer naturligtvis, men det var inget jag tänkte på. Jag har en i grunden anti-romantisk konstsyn. Wallace Stevens är en av mina favoritpoeter. Det stormade en del kring honom. Han slog bland annat ner Hemingway. Men vid sidan av poesin var han främst en prydlig försäkringsdirektör i Hartford. ”So he was that Wallace Stevens”, sade människor som varit hans kunder i decennier när de läste nekrologerna. Jag tycker att ett sådant livsöde är mer fantasieggande än Baudelaires eller Jim Morrisons.

Vilken person var mest smärtsam att skriva om, för dig personligen?

– Det var förstås plågsamt att läsa och skriva om Candia McWilliams självbiografi, där hon berättar om hur alkoholismen och en ovanlig ögonsjukdom tystade henne som författare. Och Stephen Foster, som jag hade en del mailkontakt med. Vi diskuterade fotboll åren innan han dog i en drunkningsolycka, bara 48 år gammal. En grammatisk bagatell som att ändra tempus i streckartexterna var plågsam.