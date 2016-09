En omoralisk Jane Austen

Att intervjua Whit Stillman är som att ta plats i en av hans filmer under en liten kvalitetsstund. Med sig får man ett helt knippe tankar.

– Jane Austen gör dig till en bättre människa. Och en bättre skribent. När jag försökte skriva min första film ”Metropolitan” pausade jag då och då och tog fram en Jane Austen-bok och läste en sida. Vips var smaklökarna rensade, svarar han på frågan om författarens betydelse.

Men han inleder först sitt svar med en lång utläggning där han namnger favoriterna som inte helt kommer upp i samma nivå, bland annat dessa två:

– F Scott Fitzgerald betydde mycket för mig när jag var ung och romantisk. Jag älskar honom än men hans världssyn är ohälsosam. För att dela den måste du bli lika alkoholiserad som han. JD Salinger beundrar jag. Men alla dessa mördare som tycks ha honom som favorit. Något stämmer inte där. Jag skulle bli väldigt ledsen ifall någon som gillar mina filmer går ut och dödar folk.

Utöver att sällan gå miste om att nämna Jane Austens namn låter Stillman henne figurera centralt i sin hyllade debut ”Metropolitan” (särskilt ”Mansfield Park”) och mer diskret i ”Barcelona” och dess romantiska bestyr. ”Emma” dyker upp i både ”The last days of disco” (”där Kate Beckinsale är en dålig Emma”) och i ”Damsels in distress” (”där Greta Gerwig är en dygdig”).

Nu har han tagit steget fullt ut och gjort en film efter en alldeles riktig Austen-förlaga: ”Lady Susan”, som i filmversionen fått namnet ”Love and friendship” (titeln på en annan Austen-roman vars namn han gillar bättre).

– Jag blev faktiskt tillfrågad ifall jag var intresserad av att regissera ”Förnuft och känsla”, men det krockade men min deadline på ”The last days of disco”. Det slutade med att Ang Lee gjorde den ljuvligaste, mest perfekta Austen-film jag vet. Så bäst det som skedde, men med ”Love and friendship” tycker jag att jag har hittat en egen grej.

En grej han kallar ”min knasiga, osannolika Jane Austen”. Och även Austen själv verkar det flugit i något i när hon gav sig i kast med den medellösa, men knappast rådlösa, änkan Lady Susan och hennes amoraliska agenda mitt under sorgeperioden.

– Det är nog den enda Austen som inte gör dig till en bättre människa, det är kanske också därför hon aldrig själv gav ut den (den publicerades först 1871, drygt 50 år efter författarens död, reds anm). Hon låter till och med sin tvivelaktiga ”hjältinna” komma undan i slutändan. Det där är lite udda. Och därför extra intressant.

Filmen ”Love and friendship” bygger inte på Austen-romanen med samma namn utan på Austen-romanen ”Lady Susan”, en titel som Stillman inte gillar lika mycket. Foto: Ross McDonnell

Austens berättelse har formen av en brevroman med korrespondens mellan de olika inblandade, främst Lady Susan och hennes förtrogna väninna Alicia, men även en del av huvudpersonens släktingar, vars gästfrihet sätts på hårda prov. Ett ädelt motiv figurerar: Lady Susans sökande efter en passande make, både en till sig och en till sin sedesamma dotter Frederica. Samtidigt anser hon att det väl vore synd att försaka en och annan stilla flört …

Efter att ha sett ”Love and friendship” är det lätt att fråga sig vad som är Austen och vad som är Stillman? Och finns där inte en doft av Oscar Wilde i luften?

Sådana funderingar får Whit Stillman att likna en nöjd katt som just har fått en skål med grädde framför sig.

– På grund av originalets brevform har jag haft friheten och ansvaret att skriva om efter eget huvud. Men tittar du i förlagan finner du många ganska ordagranna repliker i filmen, säg tre femtedelar. Resten har jag putsat på själv. Och visst är det lite Wilde – som i Oscar. Bra att du märkte det.

Att jag skulle kunna regissera någons annans text har man tvivlat på.

Whit Stillman bekänner sig gärna till dandytraditionen med föregångare som Wilde, Evelyn Waugh och Noël Coward. Stilen är lättsam, rik på kvickhet, gärna torr och dräpande.

– Den återfinns oftare i litteratur och på teater än på film. I mina filmer finns den alltid, jag kan inte annat. Rättare sagt, jag kunde kanske men jag tycks ha hamnat i ett fack, därtill ett som anses okommersiellt. Att jag skulle kunna regissera någons annans text har man tvivlat på. Jag har fått få manus skickade till mig. Jag har tyckt om tre: ”Fjärilen i glaskupan”, ”Mean girls” och ”Galaxy quest”. Jag hade gärna regisserat dem, säger Whit Stillman.

Alla dessa tre ”norpades” av andra. Samma gäller kulturrevolutionsskildringen ”Röd azalea” och ”En geishas memoarer”, bägge efter romanförlagor och fjärran dandygenren, som Stillman begeistrat annonserade som kommande projekt. Steven Spielberg respektive Oliver Stone köpte rättigheterna till de två. Ett par saker har i alla fall hängt med, som ”Dancing mood”, ett originalmanus om ska-musikens gyllene år på Jamaica. Han hoppas att en dag kunna göra den.

Chlöe Sevigny som Alicia Johnson, förtrogen väninna åt Lady Susan Vernon, Kate Beckinsale i en roll först tänkt åt Sienna Miller. Stillman bad dem uppträda som en 1700-talsversion av Steve Martin och Michael Caine i ”Rivierans guldgossar”. Foto: Ross McDonnell

– Den har änglar, yppar han kryptiskt.

– Den brittiska distributören gillar inte änglar. Låt oss vänta och se.

Vid sidan av, eller i väntan på, filmandet har han hunnit ge ut två ”variationer” av sina filmer i romanform. I ”The last days of disco, with cocktails at Petrossian afterwards” (2000) låter han en av filmens huvudpersoner, reklamaren Jimmy, återge skeendena. I nyutgivna ”Love and friendship: In which Jane Austen's Lady Susan Vernon is entirely vindicated” tar en påhittad ung släkting till Lady Susan anstöt av Austens porträtt och försöker ställa saker till rätta. Böckerna har fått fin kritik.

På filmfronten kan det också rassla till. Amazon-serien ”Cosmopolitans”, vars pilotavsnitt kom 2014, vill han göra i sex delar. Ännu en Austen är eventuellt också på tapeten.

– En Austen jag trodde skulle vara mycket lättare att få gjord än ”Love and friendship”. Mer säger jag inte nu. Jag försöker att lära av mina misstag och bli bättre på att inte berätta vad jag har på gång.

John Whitney Stillman John Whitney Stillman född 25 januari 1952 i Washington DC. Tog examen i historia vid Harvard 1973 där han skrev för studenttidningen The Crimson. Var redaktionsassistent på Doubleday 1974–78 och under 80-talet säljrepresentant för spansk film i USA, stationerad i Madrid och Barcelona. Egenfinansierade ”Metropolitan” (225 000 dollar) Oscarnominerades 1991 för bästa manus men förlorade till ”Ghost”. Stillman är sedan knappt 20 år baserad i Paris. Har med exhustrun Irene Perez-Porro döttrarna Ann och Isabel. Gudson till E Digby Baltzell, sociologen som populariserade uttrycket WASP (White Anglo-Saxon Protestant).

Filmografi Metropolitan (1990) Barcelona (1994) Uppdrag: mord (tv-serie; ett avsnitt) (1996) The last days of disco (1998) Damsels in distress (2011) The cosmopolitans (pilotavsnitt för Amazon, 2014) Love and friendship (2016)

Kvalitetsstund med Lady Susan och unge DeCourcy (Xavier Samuel). ”Love and friendship” har fått strålande mottagande av kritik och publik och redan spelat in femfalt sin budget. En lyckad prissäsong förespås, samt lite mera regelbundna uppdrag åt filmens regissör. Foto: Ross McDonnell