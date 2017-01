Solpaneler (obs bild från Sverige) Foto: Bertil Ericson

Wall Street Journal har idag en intressant artikel om vad som kan vara en parallell till de ”subprime”-lån som 2008 skickade världen in i en gigantisk finanskris.

Nu handlar det om en annan typ av bostadsrelaterade lån som paketeras på samma sätt som subprimelånen.

Det handlar nu om en låneindustri som kallas Property Assessed Clean Energy (PACE). Lånen är avsedda för att privathusen ska installera solpaneler, fönsterisolering och luftkonditionering.

Annons X

About $3.4 billion has been lent so far for residential projects, and industry executives predict the total will double within the next year. That would likely rank PACE loans as the fastest-growing type of financing in the U.S.As the loans spread, so do problems that echo the subprime mortgage crisis.

Artikeln redovisar sedan de ekonomiska kriser xom drabbar låntagare som inte insåg de potentiella problemen.