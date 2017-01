Det måste vara här

Med Maggie O’Farrells ”Det måste vara här” i nyporna, roffar jag åt mig en ficka i tiden; en jullovsnostalgisk liten paus. Det är som det var förr – före förpliktelserna – när man i decembermörkret kunde krypa upp med sin tegelsten och försvinna in i en annan värld. Bara vistas där så lång tid som det tar tills sista bladet är vänt. ”Det måste vara här” är på det viset en så passande titel. För det är lite så det verkar, att det är precis den här platsen en läsare sträcker sig efter: det där andra rummet att kliva in i.

Romanens ”här” är givetvis något annat och inte bara en, utan flera bokstavliga och bildliga platser. Mest är det kanske ett stort, gammalt och ensligt hus på Nordirland, vilket först blir hem åt en skådespelerska, Claudette, på rymmen och hennes lille son, senare också åt en make, Daniel, och deras två gemensamma barn. Huset ligger så avigt till att man måste öppna hela tolv grindar längs den smala vägen dit upp; perfekt för den kändis som vill gömma sig för omvärlden, och uthärdligt för den som kommit att älska henne.

Maggie O’Farrells roman är ett lapptäcke med berättelser, vars äldsta stuvbit är daterad till 1944 och den nyaste till 2016. Men, det är inte bara genom decennierna hon finner sina tygstycken, utan också geografiskt; Nordirland, London, New York, Paris, Bolivia. Och rösterna, personerna som kommer till tals, är många till antalet; om det inte är deras egna är allt som oftast närståendes till Claudette eller Daniel, men ibland också helt perifera. Det är alltså en brokig skapelse O’Farrell sytt ihop, men sömmarna är gedigna och håller ihop verket till ett. Och grundmönstret finns hos Daniel, Claudette och huset i Donegal.

Claudette Wells är skådespelerskan som på 1990-talet rymt från sin framgångsrika karriär och förhållandet med regissören Timo Lindström, som gått under jorden tillsammans med sonen Ari och vars öde medierna fortfarande spekulerar i. Daniel Sullivan är lingvisten som ungefär ett decennium senare ”rymde” från sitt första äktenskap och fruktlösa vårdnadstvister för att åka över Atlanten och hämta hem sin farfars aska – och hittade Claudette.

När romanen tar sin början är året 2010, och Daniel är just i färd med att göra resan tillbaka till USA och New York, för att fira sin pappas 90-årsdag. Det skulle kunna vara ”business as usual”, vore det inte för att han på radio hör ett inslag där en kvinna nämns som varit viktig för honom och som han inte haft kontakt med sedan mitten av 1980-talet. Att bli påmind om Nicola Janks skakar om honom, och i förlängningen också hans äktenskap och hela tillvaro.

”Det måste vara här” är som en lång räcka med exempel på hur människor slarvar bort varandra, av egen förskyllan eller sånt bortom den; ibland för alltid, ibland för att hitta varandra igen. Maggie O’Farrell får inget av det att tränga in sådär i hjärteroten, snarare är romanen ett slags syrerik och saklig illustration av livets gång och irrvägar. Jag tycker om det.

Ibland är det svårt att sätta fingret på varför man gillar en roman. ”Det måste vara här” undflyr liksom de vanliga mätredskapen för att avgöra litterär kvalitet. Är det språket som fascinerar? Nej, inte direkt. Formen? Det är lite imponerande hur O’Farrell får ihop det, men inte uppseendeväckande så. Storyn? Inte särskilt originell. Karaktärsskildringarna höjer sig inte direkt över mängden heller. Det är ärligt talat inget märkvärdigt med vare sig det ena eller det andra. Inga provokationer eller något som får mig att tänka i nya banor.

Det är istället ett 500-sidigt tryggt romanbygge Maggie O’Farrell har skrivit, och även om saker skiter sig alltmer mot slutet så är den mest ihållande upplevelsen att det är mysigt att vara med i den här berättelsen. Och det räcker ju. Kanske är det så enkelt som att summan ibland blir mer än delarna – lapptäcket något större än sina enskilda tygstycken.