Sanningen, tidigare den politiska retorikens hårdvaluta, håller på att devalveras av den nya tidens twittrande och ljugande politiker. Boken ”Unleashing the demons” ger en tydlig bild av ett förändrat förhållningssätt till sanningen.

Årets valrörelse i USA har gett begreppet ”smutskampanj” en ny innebörd. En förundrad omvärld har tvingats konstatera att maniskt upprepade lögner faktiskt kan utgöra själva valplattformen för en kandidat till världens viktigaste ämbete. Donald Trump har visat att man idag kan göra våld på samhällets uppförandekoder och retorikens grundregler, men ändå fungera effektivt som opinionsbildare. Hans framgångar har förbryllat politiska kommentatorer, statsvetare och folk i alla politiska läger – inklusive hans eget.

Även kampanjen inför den brittiska brexit-omröstningen låter ana att den politiska retorikens traditionella hårdvaluta – sanningen – håller på att devalveras kraftigt.

Under valrörelser i västvärlden har grundlöst förtal, stolliga konspirationsteorier, korkade utspel och rena lögner oftast utlöst indignation hos allmänheten. Lättsinnigt umgänge med fakta har betraktats som en arrogant kränkning av grundvillkoret för parlamentarisk demokrati: att politiker talar sanning och agerar i samklang med sina deklarerade värderingar. Den som har ertappats med medveten politisk bluffpoker under en valkampanj har ofta fått betala ett högt pris.

Denna säkerhetsmekanism verkar av allt att döma vara på väg att sättas ur spel. En av dem som varnat kraftigt för just denna utveckling är den polsk-amerikanska journalisten Anne Applebaum. Hon menar att en tilltagande ­tolerans gentemot ”mudslingers” av typ Trump på sikt kommer att innebära ”en utplåning av västvärlden, så som vi känner den”.

Bland dem som bagatelliserar den utveckling som beskrivs ovan (och inte sällan ser de värsta utspelen som harmlös underhållning) hör man ofta argumentet att oetiskt agerande i politiken verkligen inte är något nytt, allra minst i USA. Detta är förstås helt sant. Det alarmerande är dock att ”smutsig” debatteknik i stigande omfattning kommit att betraktas som det normala, medan solkiga incidenter tidigare oftast har setts som chockerande brott mot allmänt accepterade spelregler.

Under den amerikanska valkampanjen 1796 spreds ett grundlöst rykte att en av kandidaterna – Thomas Jefferson – skulle ha haft en halvblodsindianska och en mulatt som biologiska föräldrar. I en rad pamfletter varnade man för att en ledare med en sådan genetisk belastning sannolikt skulle ha överseende med våldtäkter, incest och allmän promiskuitet.

Bakom ryktet stod Jeffersons medtävlare John Adams, vilken Jefferson i sin tur påstod vara herm­afrodit. Båda herrarna ­anlitade i omgångar den beryktade pamflettskrivaren James T Callender för effektiv smutskastning av sina politiska rivaler.

Under 1828 års presidentvalskampanj upptäckte en grävande journalist på tidningen Cincinnati Gazette att presidentkandidaten Andrew Jackson och hans hustru Rachel på grund av administrativt slarv rent tekniskt hade ingått sitt äktenskap innan Rachels skilsmässa från den tidigare maken var avklarad. Tidningen inledde en politiskt motiverad hatkampanj mot paret, vilken fortsatte också sedan Jackson vunnit valet. Man förfasade sig över att två ­bigamister skulle flytta in i Vita huset. Rachel tog förföljelserna mycket hårt och dog i en hjärtinfarkt innan makarna hunnit flytta in.

I kampanjen inför presidentvalet 1836 var det Jacksons tidigare utrikesminister Martin van Buren som blev ­offer för smutskastning. Det påstods att han tillsammans med påven (som han aldrig träffat) förberedde en katolsk statskupp i landet. Även detta påstående kunde motbevisas och van Buren blev vald.

Abraham Lincoln anses av många historiker ha varit USA:s störste president. Han torde också vara den president som under sin livstid blev hårdast utsatt för förlöjligande och ryktesspridning. Särskilt allvarligt var ett ihållande rykte som spreds under amerikanska inbördeskriget. Det gjorde gällande att Lincolns hustru Mary (som var född i Kentucky och tillhörde en familj av slavägare) hade inlett ett hemligt samarbete med representanter för sydstaterna. Inför en i hemlighet sammankallad senatskommitté (där han dök upp oinbjuden) lyckades Lincoln emellertid visa det absurda i anklagelserna.

I modern tid blev den nuvarande amerikanske utrikesministern John Kerry utsatt för en omfattande och väl organiserad förtalskampanj inför 2004 års presidentval. Kerrys meriter som örlogsofficer under kriget i Vietnam (bland annat ett antal medaljer för tapperhet i strid) kom att ifrågasättas av en grupp krigsveteraner som kallade sig Swiftboat Veterans for Truth. Gruppen gav bland annat ut en bok med titeln ”Unfit for command” (Olämplig som befälhavare) där Kerry anklagades för att ha fabricerat sin persona som krigshjälte. Gruppens karaktärsmord på Kerry kunde så småningom avfärdas, vilket gav upphov till det nya begreppet swiftboating – en term för osaklig och illvillig kritik riktad mot en enskild person.

Några av den politiska retorikens ­virtuoser har skickligt och vällustigt utövat politisk gyttjebrottning. En av dem är statsmannen, advokaten och författaren Marcus Tullius Cicero (död 43 f Kr). I ett tal inför den romerska senaten misskrediterar han sin politiske ärkefiende Catilina genom att nämna rykten om att denne skulle ha mördat sin hustru och son. I samma andetag förklarar Cicero att han inte vill fördjupa sig i dessa anklagelser – och därmed fästa folkets uppmärksamhet på att ett så vidrigt dåd förblivit ostraffat i den romerska rättstaten. Genom den retoriska tankefiguren paralipsis (att göra ett påstående som sedan snabbt tas tillbaka eller bagatelliseras) kommer Ciceros motståndare att förknippas med misstankar om mord, helt oavsett ryktenas sanningshalt.

Giganten Winston Churchill var inte främmande för smutskastning av politiska rivaler. Särskilt utsatt var Labourpolitikern Clement Attlee, vilken Churchill betraktade som ”ett får i fårakläder”. Inför parlamentsvalet 1945 förde Churchill en intensivt fientlig kampanj mot Labour med udden riktad mot de politiker som varit hans lojala ministerkollegor under kriget. Han varnade för ett socialistiskt maktövertagande i landet och antydde att Labour hade för avsikt att upprätta en polisstat (”ett Gestapo”) i Storbritannien. Detta var givetvis en oerhörd förolämpning mot ett antal vänsterpolitiker som hade tjänat landet väl. Sannolikt bidrog Churchills ”Gestapo-tal” till att han förlorade valet och efterträddes som premiärminister av Clement Attlee.

Storbritanniens folkomröstning om medlemskapet i EU speglar i hög grad en på­gående ”normalisering” av lögn och överdrift som ett inslag i kampen om väljare. Aldrig tidigare har ett så ödesdigert ­beslut fattats genom en så primitiv process – med ja eller nej som de enda ­alternativen i en mycket komplex fråga. Med endast 1,9 procentenheters övervikt triumferade den sida som röstade för utträde ur EU – ett faktum med stora konsekvenser för örikets innevånare.

I sin nyutkomna bok ”Unleashing the demons” (Hodder & Stoughton) ger regeringen Camerons kommunikationschef Craig Oliver (numera sir Craig) en detaljerad beskrivning av informationskriget under brexit-kampanjen. Boken är knappast en analytisk, objektiv betraktelse av kampanjstrategierna – snarare en lite tröttande dagboksmässig redogörelse för möten, stämningar samt gnäll över brexit-sidans bristande sinne för fair play. Vi får ingående rapporter om Olivers matvanor, hälsotillstånd och långa arbetsdagar – samt en monoton namedropping. Boken ger ändå en tydlig bild av ett förändrat förhållningssätt till sanningen, låt vara med exempel hämtade från motståndarsidan.

Ukips ledare Nigel Farage och den konservative justitieministern Michael Gove uttryckte under kampanjen stark misstro mot de experter som förutspådde ekonomiska problem vid ett utträde ur EU. Båda konstaterade att ”folk har fått nog av ­experter”, och underströk därmed att objektiv kunskap inte borde tillmätas något värde i debatten. Farage förklarade till och med att han skulle börja röka igen, eftersom han misstrodde den medicinska expertisens påstående om rökning som en hälsorisk. På en specialmålad dubbeldäckad buss i Londons city placerade Ukip budskapet att 365 miljoner pund varje vecka skickades till Bryssel (man hade ”glömt” att dra ifrån de kraftiga subventioner som kommer från EU). Samtidig antydde man att motsvarande belopp vid ett ­utträde ur EU skulle användas för att förbättra den offentliga brittiska sjukvården. När valresultatet väl var ett faktum, avgick Farage som partiledare och förnekade att budskapet på bussen varit bokstavligt menat och sanktionerat av honom själv.

Boken visar också den effekt sociala medier har på opinionsbildningen och hur flitigt upprepad desinformation gradvis får status som fakta (till exempel rykten om ett nära förestående medlemskap för Turkiet i EU). Bilden av den (i likhet med Donald Trump) maniskt twittrande premiärministern David ­Cameron lämnar en känsla av att analys och perspektivbildning hos dagens toppolitiker till stor del har ersatts av en dialog mellan deras reptilhjärnor.

Frågan om det var bättre förr bör i det här sammanhanget helst lämnas obesvarad. Kanske kan man finna tröst i ett konstaterande som pragmatikern och cynikern Napoleon Bonaparte en gång gjorde. ”Historien är den samling lögner som vi alla råkar vara överens om.”

Peter Adler är statsvetare och författare, bland annat till ett antal böcker om retorik.