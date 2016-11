Två systrar. Ett reportage

I sin nya bok tar sig Åsne Seierstad an ämnet västerländska rekryter till IS. ”Två systrar” skildrar dokumentärt två norska tonårssystrar, Ayan och Leila – deras livsberättelse och väg in i fundamentalismen. Systrarna var praktiserande muslimer och föräldrarna som ursprungligen kommer från Somalia såg det som ett gott tecken att de ägnade sig åt sin religion i stället för att festa och ha pojkvänner, som andra norska tonårstjejer.

En dag slutar Ayan och Leila svara i sina telefoner. I stället får föräldrarna ett mail:

”Vi ber om förlåtelse för allt ont vi har gjort er. Vi älskar er såå högt och skulle aldrig göra något för att såra er med vilja, och är det då inte rätt och riktigt att vi gör allt för ALLAH swts skull och är tacksamma för det han har gett oss genom att följa hans lagar, regler och befallningar. Nu är det så att muslimerna blir angripna från alla håll och vi måste göra något. Vi vill så gärna hjälpa muslimerna och det enda sättet som vi verkligen kan hjälpa dem på är genom att delta i deras lidanden och glädjeämnen. Det räcker inte längre att sitta hemma och skicka pengar. Med tanke på det har vi bestämt oss för att åka till Syrien och hjälpa till därnere med allt vi kan. Vi vet att det låter absurt, men det är haq och vi var tvungna att åka. Vi fruktar vad ALLAH swt kommer att säga om oss på domens dag”

Annons X

Mardrömmen hade börjat för familjen. Fadern bestämde sig för att åka till Syrien för att hämta tillbaka sina döttrar, men hamnade bland annat i en avrättningscell hos IS.

Seierstad är en skicklig dramaturg och i den här boken blir berättandet äkta och nära genom att läsaren får ta del av alla de inblandades berättelser. Lärare, skolkamrater, syskonen som blev kvar, föräldrarna och chattkonversationer dessa emellan är återgivna. Just chattkonversationerna ger läsaren en unik inblick i de olika ungdomskulturer som systrarna befinner sig i.

De kvinnor som ansluter sig till IS är liksom systrarna ofta tonåringar med en svartvit världsbild, de anser att de står för det goda och det rätta och att det är en religiös plikt att ansluta sig till IS. Systrarna hade en romantiserad bild av vad det skulle innebära att leva i IS-områden, boken skildrar viktiga delar av nätpropagandan och verkligheten på plats. Systrarna beskrivs sakligt och deras ideologiska övertygelse och fanatism, som växte sig allt starkare, skildras på ett närgånget sätt.

Deras bror som var kvar i Norge blir en allt mer övertygad ateist, han kan inte längre tro på en religion som han anser har tagit hans systrar ifrån honom. Hans och andras berättelser varvas med stycken om det syriska krigets historia, aktörerna och dess utveckling. Skiftandet mellan det personliga och det politiska, mellan det lokala och det globala, ger boken ett djup och en helhetsbild som är nödvändig för att förstå de processer som ligger till grund för att IS lyckats locka till sig så många utländska rekryter.

I boken får vi även följa de kringliggande nätverk i Norge som lade grunden till systrarnas extrema övertygelse. Tidigt skickade föräldrarna sina döttrar till en imam som de tyckte verkade bra, men som i själva verket lärde han ut en extrem tolkning av islam. Detta följdes av engagemang i olika ungdomsgrupper. Den information som återges om nätverken är vanligtvis svår att få. Med hjälp av ”Två systrar” kan föräldrar och personer som arbetar förebyggande tidigare identifiera grupperingar som iklär sig en religiös roll men som i själva verket är sekteristiska och våldsbejakande. Att finna nycklarna till att urskilja en positiv religiös gruppering ifrån en destruktiv gruppering utan att misstänkliggöra unga troende muslimer, det vill säga att hålla balansen och sansen i en orolig tid, är en nödvändig utmaning.

”Två systrar” är helt enkelt en magnifik bok, den levandegör många av skälen och processerna som ligger till grund för att västerländska ungdomar anslutit sig till terrororganisationen IS. Vilket gör den till en av vår tids viktigaste böcker.

På ett oerhört intimt sätt blottlägger Seierstad också den tragedi, sorg och skam som följer av att ha förlorat sina barn till en terrororganisation. Allra starkast visar hon på vad kärleken till barnen kan få en förälder att göra. Mot slutet av boken förklarar Seierstad att det var fadern som ville att berättelsen om döttrarna skulle skrivas ned, han vill att den kunskap som boken förmedlar ska leda till att fler reagerar innan det är försent. Det är just den starka kärleken som håller samman ”Två systrar” och som ger läsaren ett hopp. Den visar att trots det brutala dödandet, eländet och hatet så är kärlekens kraft större.