Denna berättelse utspelar sig i ett välmående land inte långt från polcirkeln. En dag skakas det idylliska samhället av en kris.

Någonstans i Sverige står lastpall efter lastpall med miljarder kronor i plasttråg. Foto: Riksbanken

Den stod under en presenning i ett ensligt beläget ruckel i skogen, precis ett sådant ruckel som tre ensamma tolvåringar inte bör gå in i och därför går in i.

Det var till en början inte lätt att förstå vad den femton meter långa och två meter breda maskinen fyllde för funktion. Inte förrän de öppnade locket till en dammig kista som stod i ett hörn. Den var bräddfylld av nya ovikta femhundralappar. De hade hittat en sedelpress.

Barnen vände och vred på sedlarna. De såg faktiskt äkta ut. Ett besök på Riksbankens sajt bekräftade saken. Visserligen skulle de bli ogiltiga om bara några veckor, men just nu: väldigt verkliga pengar.

Tre tolvåriga hjärnor i samförstånd behövde inte många minuter för att anpassa sig till det nya läget. Krispiga, prasslande sedlar fyllde snabbt jackfickorna. Några timmar senare hade närmaste köpcentrum befriats från tre exemplar av Playstation 4 och icke obetydliga mängder chips och godis. Allt hade gått smidigt, även om butikspersonalen tittat misstänksamt på sedelbuntarna.

Dagarna gick. Maskinen jobbade för fullt, pojkarna lämnade rucklet med välfyllda väskor och återvände med alltifrån telefoner till klockor och märkeskläder. En av ynglingarna började till och med klaga på träningsvärk. En dag när de pulsade mot huset i den meterhöga snön (detta var strax före jul) upptäckte de att det kom rök ur skorstenen på en fallfärdig liten stuga längre bort i skogen.

Genom de frostiga fönstren såg de en hålögd kvinna med två små barn som kurade ihop sig framför en liten kamin. Pojkarna knackade på. Det visade sig att familjen flytt från ett land långt bort. Pappan och ett barn hade drunknat under resan. Kvinnan hade hört fantastiska saker om det vänliga landet i norr men när de äntligen var framme hade gränsen varit stängd. Landet hade tydligen fått slut på pengar och kunde därför inte ta emot dem, hade kvinnan fått berättat för sig. Eftersom det inte fanns något kvar att vända tillbaka till gömde hon sig. Tolvåringarna såg på varandra. Slut på pengar? Det är ju faktiskt ett problem som går att lösa.

Sagt och gjort. En timme senare hade familjen checkat in på ett varmt, bekvämt hotell. De frusna barnen åt pizza och introducerades till Netflix på en nyinköpt dator. I efterhand hade pojkarna haft svårt att riktigt förklara vad som hänt men när de såg glädjen i de små barnens ögon kändes det liksom bra inuti, till och med bättre än av Pokémon Go.

Hela den natten gick sedelpressen varm. Den följande veckan dök mystiska påsar med pengar upp över hela staden, utanför härbärgen för hemlösa, hos tiggare som satt och frös utanför julskyltade köpcentrum, på trappen till kyrkor som gömde papperslösa. Resväskor proppfulla med kontanter lämnades utanför entrén till Röda Korset och Läkare Utan Gränser.

Pojkarna lade upp bilder av sina små insatser på ett anonymt Instagram-konto. Det fick snabbt hundratusentals följare. Men på sociala medier börjades det snart gnisslas tänder.

Jag läser här att Riksbanken just nu trycker 275 nya miljarder. Vad finns det för täckning för de pengarna?

”Tydligen någon som anser sig moraliskt överlägsen”, skrev en person syrligt på Twitter.

”Vad är det här för pinsam godhetssignalering?”, dundrade en skribent under den virala hashtagen #tomteaktivism.

”Det här är en volymfråga. Hur mycket Jesustrams tål landet?”, skrev en debattör.

En riksdagspolitiker rasade i en artikel med rubriken: ”Systemkollaps för nationella värderingar”.

”Jag trodde vi var överens om att titta bort när människor har det svårt”, skrev politikern.

Till slut gav sig självaste statsministern in i bråket.

”Detta måste få ett stopp”, slog han fast. En fempartiuppgörelse om en ny lag mot spontan snällhet var också på gång när allt tog slut. Nordea hade slagit larm när pojkarna försökt sätta in fem miljoner för att köpa en minitrea i Solna till en familj i nöd.

Så nu satt de där framför en stark lampa, en polis och en tjänsteman från Riksbanken.

”Fattar ni inte vad ni har gjort, ni har tryckt upp pengar helt utan täckning. Det är olagligt”, skrek polisen.

”Det måste ni väl ändå förstå grabbar att man inte kan göra pengar hur som helst”, sade Riksbankskostymen med myndighetslen röst.

Pojkarna sade ingenting. Istället tog en av dem fram en lapp.

”Jag läser här att Riksbanken just nu trycker 275 nya miljarder. Vad finns det för täckning för de pengarna?”, undrade pojken försiktigt.

”Alltså vadå, de backas ju upp av vårt…eeh förtroende”, harklade sig tjänstemannen.

En annan av pojkarna fortsatte. I irriterande lillgammal ton, tänkte polisen.

”På Riksbankens hemsida står det att landets banker kan skapa pengar ur tomma intet. De verkar ha gjort enorma vinster på att trolla fram 3 000 miljarder till köp av svindyra lägenheter. En snubbe som kallar sig för Stefan Ingves varnar för att hela skiten kommer krascha. Men det är alltså lagligt?”, frågade ynglingen.

Den tredje pojken fyllde i: ”Visste ni att italienska banker skapat 3 500 miljarder som de inte kommer få tillbaka, att bankerna i Kina tryckt 16 000 miljarder dollar bara sedan 2007 och att Europeiska centralbanken…”.

”Tack det räcker så”, sade polisen. Han hade plötsligt blivit väldigt röd om öronen. En av pojkarna såg på honom med klarblå blick.

”Jag är visserligen bara tolv, så rätta mig gärna om jag har fel, men det verkar ha producerats en hel del hittepå-pengar de senaste åren. Flera tusen miljarder faktiskt. Och ni gnäller på oss för några miljoner?”, sade han.

Tystnad.

”Då så. Eftersom vi ändå inte är straffmyndiga antar jag att vi är klara här. Det var bara en sak till”, sade pojken.

”Vadå?”, undrade Riksbanksmannen surt.

Pojken fiskade upp något ur en väska: två tjocka sedelbuntar som någon knutit varsitt rött band runt. Långsamt sköt han dem över bordet.

”God Jul”.

Fotnot: Detta är en saga. Alla likheter med verkligheten är ren slump.