Hindertävlingen Tough Viking. En kapplöpning på tid, precis som den svenska integrationspolitiken. Foto: Anders Wiklund/TT

Hur möter man bäst en människa som befinner sig i gränslandet mellan pojke och man, och som med familjens samlade förhoppningar och besparingar har betalat smugglare och riskerat sitt liv för att få färdas långt i jakten på ett bättre liv i en annan del av världen? Som sedan barndomen har lärt sig att han är överordnad sin mamma och sina systrar, men på den nya platsen upptäcker att kvinnorna betraktas som jämlika mannen? Och som märker att dessa kvinnor dessutom har friheten att klä sig knapphändigt, utan att det ger männen frihet att närma sig dem?

Hur får man en sådan yngling att anpassa sig till ett nytt normsystem, lära sig språket och göra sig anställningsbar eller till självförsörjande entreprenör? Det är frågor som Sverige just nu har mångtusenfaldiga skäl att hitta svaren på.

I veckans nummer av den brittiska tidskriften The Spectator, skriver jag om svensk migrationspolitik i allmänhet, och mottagningen av ensamkommande barn i synnerhet. Det är ingen munter läsning.

Sverige har under många år i flera avseenden tjänat som ett internationellt föredöme, men vårt flyktingmottagande är ingen stolt fjäder i hatten. Det finns många hjältar där ute, som gör enastående insatser som gode män, boendeföreståndare, volontärer, lärare och socialarbetare, men de kämpar alla för att dämpa effekterna av ett system som i sin nuvarande utformning leder till att människor far direkt illa i stor omfattning.

De ekonomiska kostnaderna för flyktingmottagandet kan bara beskrivas som enorma. Men en hög kostnad kan vara motiverad, om det finns en god prognos för avkastningen på investeringen. Alternativkostnaden för att alla dessa unga män som har anlänt till Sverige inte snabbt kommer in i samhället och kan försörja sig och stå på egna ben, är astronomisk. Att tillse att starten blir bra är därför en logisk följd.

De väntetider som nu byggs upp i systemen är direkt kontraproduktiva för möjligheterna till integration. Vi vet av tidigare erfarenheter från det svenska flyktingmottagandet att en tillvaro i limbo är något av det värsta man kan utsätta en annan människa för.

Så det är en kapplöpning mot tiden; varje dag i passiv väntan försvårar integrationen. Det handlar om att hitta meningsfull användning av tiden, och värderingsmässigt snabbassimilera. I februari berättade den biträdande enhetschefen på Vällingby ankomstboende, John Gesang, för tidskriften Fokus om hur de tog med några av killarna till badhuset: ”Det tog oss inte mer än tio minuter att inse att det var olämpligt. Man kan inte utsätta killarna för det. De håller på att tappa ögonen, blicken fastnar och de vrålstirrar. Alla kvinnor blir jättestörda. Det funkar inte.” (Fokus 02/16)

John Gesang kontaktade Amin Dares, som kom till Sverige från Afghanistan för snart 20 år sedan och är egenföretagare i klädbranschen. Dares arbetar extra med att föreläsa för ensamkommande flyktingungdomar; lagar, regler, kvinnosyn, etik och moral. Vad man har att rätta sig efter. Gigantiska kulturkrockar, men bryggan kan förmodligen bli kortare och går fortare att gå över, om det är en landsman som förmedlar den nya världens ramar.

You know, in Sweden we have a system. Uttrycket som har uttalats inför omvärlden med ett genant mått av självtillräcklighet borde arkiveras nu, och förses med sigill i cement.

Och nej, det är inte flyktingarnas fel att Sverige inte har sett om sitt hus i tid för att fundera på hur det bäst ska konstrueras för att både kunna ha dörren öppen och stå stabilt. De bär heller inte ansvar för att den defekta svenska modellen, med dess dysfunktionella arbetsmarknad och bostadsmarknad.

Det ansvaret vilar på riksdag och regering. Om politiken inte förmår genomföra nödvändiga reformer nu, när systemen knäar under tyngden av integrationsmisslyckandet, hur ska vi då kunna känna tilltro till att partierna någonsin klarar av att axla det ansvar väljarna har ålagt dem?