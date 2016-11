En jazzmusikers våldsamma död

Kasper Collin slevar i sig kyckling med ris från en papptallrik i den dominikanska restaurangen i East Village i New York. Han har bråttom. Sedan hans film ”I called him Morgan” hade premiär på prestigefyllda Venedig filmfestival har hans schema varit späckat. Han har stressat från filmfestival till filmfestival. Fyra stycken på fem veckor: Venedig, Toronto, Telluride och nu New York där hans film visades häromdagen inför en lyrisk publik. Ytterligare tio stycken väntar runt om i världen, närmast i Stockholm där filmen hade Sverigepremiär i går. Recensionerna har hittills varit lysande, vissa förutspår en Oscar.

Just här, på 242 East 3rd Street, där Kasper nu sitter och äter, låg under 1960- och 70-talet en av stadens mest intressanta mindre musikscener – jazzklubben Slug’s Saloon. 75 personer fick plats i rummet, men inte sällan var publiken den dubbla då artister som Sonny Rollins och Ornette Coleman uppträdde. Och det var på just Slug’s som Helen Morgan den 19 februari 1972 klev in genom dörren, med en snöstorm i ryggen, och sköt ihjäl sin man musikern Lee Morgan.

Kasper Collin på 42 East 3rd Street New York, platsen där Lee Morgan sköts till döds. Foto: Anders Ahlgren

Den 43-årige dokumentärfilmaren Kasper Collin är annars bosatt med sin fru och två döttrar i Göteborg. 2005 hade hans film ”My name is Albert Ayler” premiär – också det en dokumentärfilm om en jazzmusiker som dog ung.

– ”My name is Albert Ayler” tog sex år att göra. Det finns inga genvägar när man gör den här typen av filmer. Jag trodde inte jag skulle göra något liknande igen. Inte förrän jag såg klippet, säger Kasper Collin.

Lee Morgan var ett underbarn, en otroligt skicklig jazzmusiker, av många kallad världens bäste trumpetspelare. 1956 började han 18 år gammal spela tillsammans med Dizzie Gillespie och blev snabbt ett eget namn, en stjärna. Redan vid 20 års ålder hade han släppt flera skivor. Kasper Collin är ett enormt jazzfan. 2008 snubblade han över ett klipp på Youtube där Lee spelar solo och blir helt tagen.

– Jag blev otroligt rörd. Hans sätt att kommunicera är fantastiskt. Jag såg klippet om och om igen under flera dagar. Jag måste se om det finns en möjlig film här, tänkte jag.

Han började göra efterforskningar och snart även intervjuer – många av de som spelade tillsammans med Lee Morgan är fortfarande i livet.

– De började alla snabbt prata om Helen och de sista fyra åren i Lees liv. Jag visste inte ens att Lee och kvinnan som sköt honom hade varit ett par. Det fanns nästan ingen info om Helen att få tag på. Hon var bara en parantes i musikhistorien, säger Kasper Collin.

Lee Morgan. Foto: Kasper Collin Produktion AB / Francis Wolff © Mosaic Images LLC

Bland Lee-fans världen över finns fortfarande en avsky mot Helen Morgan berättar Kasper Collin. Hon mördade deras idol och gjorde slut på musiken. Men människorna som var nära Lee pratade varmt och kärleksfullt om henne. Trots att hon skjutit ihjäl deras vän och kollega.

– Det var det jag blev intresserad av, säger Kasper Collin.

Helen Morgan greps strax efter att hon skjutit ihjäl Lee. Hennes vänner i jazzvärlden såg henne aldrig igen. Hon dömdes för brottet men efter ett par år i fängelse blev hon villkorligt frigiven. 1978 flyttade hon tillbaka till North Carolina där hon hade vuxit upp.

– I en blogg läste jag om en intervju som gjorts med henne. Jag fick tag på Larry Rheni Thomas, en radioprogramledare, skribent och lärare. Det visade sig att han satt på något otroligt, säger Kasper Collin.

Larry Rheni Thomas jobbade som lärare i Wilmington och Helen Morgan blev hans elev när hon återvände hem efter det avtjänade straffet. En dag började de prata jazz i klassrummet och hon berättade att hon varit gift med en jazzmusiker. Larry Rheni Thomas lade ihop ett plus ett och sade: ”Jag vill intervjua dig”.

Åtta år senare, 1996, ringde Helen Morgan upp Larry och undrade om han fortfarande vill göra intervjun. Han packade sin bandspelare och åkte hem till henne. Hon berättade om sitt liv, om tiden i New York och kvällen då allt förändrades. En månad efter intervjun dog hon.

Lee och Helen Morgan Foto: The Afro American American Newspaper Archives and Research Center

Helen Morgan föddes och växte upp i North Carolina men hamnade i New York som 19-åring. Lee Morgan träffade hon i början på 60-talet. Den talangfulla musikern var då ett vrak, en spillra av sitt forna jag, långt nere i ett svårt heroinmissbruk. Han spelade knappt längre. När de möttes var det mitt i vintern och hans rock och trumpet var på pantbanken. Helen tog den tio år yngre musikern under sina vingar och köpte tillbaka hans instrument. Han klamrade sig fast vid henne. Helen Morgan fick honom inte bara tillbaka på fötter igen, hon började sköta hans bokningar, pengar, pr, allt. Hon blev hans manager och Lee spelade igen.

– Lees vänner har en väldigt komplex relation till henne. De känner en tacksamhet för att hon räddade deras vän ur missbruket och fick honom att börja spela igen. Samtidigt dödade hon honom. Världen minns henne enbart för att hon sköt Lee Morgan, jag ville även att hon skulle bli ihågkommen för att ha räddat honom, säger Kasper Collin.

Morgan uppträder i Köpenhamn 1960. Foto: Lennart Steen/ IBL

Tio år in i deras relation började Lee Morgan att träffa en annan kvinna, först bakom Helens rygg, sedan allt mer öppet. Det var det som ledde fram till att Helen sköt Lee den där kvällen på klubben. I intervjun konstaterar hon:

”Älskade jag honom? Eller trodde jag att han var min ägodel? Jag tror att allting delvis var mitt fel eftersom jag slutade vara… Jag kan ha blivit för hagalen eller för mycket av en mamma till honom.”

Helen Morgan och Lee Morgan var under flera år oskiljaktiga. Hon satt alltid med under hans konserter, nära scenen i ett par solglasögon. Lees vänner berättar i filmen hur de två var en enhet. Dagen innan vår intervju var Kasper Collin på en visning av filmen där flera av just de kompisarna var inbjudna.

– Det var speciellt här i New York, att se filmen tillsammans med dem som medverkar i den, som spelade musik med Lee Morgan. Efteråt gick vi ut och käkade och pratade. Det var en väldigt fin känsla. De gillade filmen, de tyckte att den visade hur det var, att den fångade tvetydigheten, säger Kasper Collin och fortsätter:

– Hon var en lika god vän till Lees kompisar som han var. Den där kvällen, i den här lokalen, förlorade de två vänner, inte en.

”I called him Morgan” visas på Stockholms filmfestival 12, 17 och 20 november.