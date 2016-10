Den islamiska filosofihistorien börjar och slutar ingalunda med förvaltandet av den antika vetenskapen under medeltiden. Parallellt med den teologiska diskursen har det alltid funnits en livaktig ­filosofisk tanketradition, visar Klas Grinell i ”Islams filosofihistoria”.

al-Kindi (801-873), Mulla Sadra (1571–1640) och ­Abdolkarim Soroush (f 1945). Foto: Hessam M Armandehi

Synen på filosofins ställning i en islamisk kontext och de muslimska tänkarnas förhållande till det antika grekiska arvet har under en lång tid präglats av tre centrala begrepp: förnekelse, förringande och övergivande.

Förnekarna har framhållit att den grekiska filosofin utgår från en kritisk, systematisk och rationell argumentation kring en rad grund­läggande frågor om tillvarons grund medan islam är en religion vars främsta grundvalar bygger på tron på Gud och åtlydnaden av den gudomliga lagen, vilket gör en förening mellan islam och filosofi omöjlig. En känd förespråkare för denna upp­fattning var den franske 1800-talsfilosofen Ernest Renan som slog fast att det man kallar arabisk eller islamisk filosofi och vetenskap bara var arabisk till språket; till innehållet var den grekisk eller persisk. Renan menade vidare att ”den arabiska rasen” inte hade förmågan att ­tänka kritiskt och vetenskapligt.

En annan röst i en likartad riktning är den syriske poeten Adonis, som hävdat att tänkare som ­benämns som muslimska filosofer inte är riktiga muslimer – detta trots att flera av dessa filosofer skrivit verk som använts som viktiga källor inom lagtolkningen i diverse islamiska lagskolor inom såväl sunni- som shiaislam.

Annons X

Förringandets företrädare i sin tur reducerar de muslimska filosoferna till simpla förvaltare av det antika arvet. Deras främsta förtjänst var att de på 700-talet upptäckte och räddade det antika arvet och förmedlade det till eftervärlden.

Det tredje förhållningssättet medger de muslimska filosofernas insatser men framhåller att denna idéströmning tog ett abrupt slut och övergavs någon gång i skärningspunkten mellan 1100- och 1200-talen. Den viktigaste anledningen till detta skulle vara de angrepp som riktades mot den ­islamiska filosofin av muslimska teologer och mystiker. Den mest kända av dessa var al-Ghazali, som anklagade de muslimska filosoferna för motstridiga påståenden och kätteri. De aristoteliskt influerade filosoferna såg visserligen Gud som upphovet till allt men reducerade samtidigt Gud till den förste röraren och den yttersta orsaken. Detta innebar att Gud inte längre sågs som den allestädes närvarande allsmäktige guden vars vilja var orsaken till allt som ägde rum i tillvaron. Sett ur detta perspektiv var det orsak och verkan som förklarade naturliga skeenden och inte den gudomliga viljan. En annan sak som al-Ghazali angrep de muslimska filosoferna för var att de inte kunde tänka sig någon form av kroppslig återuppståndelse efter döden. Al-Ghazali påpekade att detta stred mot den centrala uppfattningen inom islams eskatologiska föreställningar som framhöll att människor kommer att återuppstå både kroppsligt och själsligt på Domens dag för att stå till svars för sina handlingar under jordelivet.

Föreställningen att muslimska tänkare övergav det antika arvet fick eldunderstöd av tongivande ­europeiska tänkare som Montgomery Watt, som i ”The majesty that was Islam: The Islamic world 661–1100” (1976) slog fast att den islamiska civilisationen utarmades på nytänkande ungefär samtidigt som Västeuropa började träda ut ur medeltiden. Det är intressant att notera att man inom svensk ­islamforskning fram till mitten av 1980-talet framför allt intresserade sig för den så kallade klassiska perioden i islams historia. Gränsen gick vid just 1100-talet.

Men stämmer det att det antika grekiska arvet övergavs av muslimska tänkare efter al-Ghazalis ­generalangrepp. Drabbades muslimsk filosofi av idétorka efter 1100-talet?

En viktig anledning till genomslaget för denna föreställning har varit den ständiga kontrasteringen mellan europeisk idéhistoria och den utveckling som den muslimska tankevärlden genomgick efter mongolinvasionen på 1250-talet. Det är vanligen ­utvecklingen i Europa efter högmedeltiden – renässansen, reformationen, upplysningen och sekulariseringsprocessen – som används som måttstock. Avsaknaden av dessa parallella idéströmningar och epokindelningar i den muslimska världen tas som täckning för att perioden efter 1100-talet ska betraktas som filosofiskt ointressant.

Idéhistorikern Klas Grinell tecknar i sin bok ­”Islams filosofihistoria. Från Fitaghuras och Aflatun till Nasr och Ramadan” (Molin & Sorgenfrei) en ­annan bild av de filosofiska idéströmningarna ­under islams historia. Till skillnad från tidigare översiktsverk, som ofta just stannar vid 1100- och 1200-talen, visar han att den filosofiska idétraditionen utvecklades vidare efter denna tidsperiod. Grinell väljer dock att bara fokusera på några enstaka filosofer under islams så kallade mellanperiod – tiden mellan 1100-talets slut och modern tid – ­vilket gör att hans framställning kan förstärka föreställningen om att det trots allt inte rörde sig om någon ­större mängd filosofer som var aktiva under denna period.

Trots detta har boken stora förtjänster. Grinell visar att det förvisso är utmärkande för perioden efter 1100-talet att den aristoteliska idétraditionen försvagas. Muslimska filosofer som Suhrawardi (1155–1191) flätar samman antika platonska, ny­platonska och pytagoreiska föreställningar med den islamiska mystikens föreställningsvärld och framhåller idén om att kunskap och förståelse av världen ska upplevas. Han talar om personlig inspiration, kunskap genom närvaro, inspiration och intuitiv kännedom om tingens essens. Det är en idétradition som ger intuitionen eller den inneboende kunskapen företräde före den empiriskt ­förvärvade och erfarenhetsbaserade kunskapen.

Det intressanta med Suhrawardi är att han trots sin kritik av den erfarenhetsbaserade kunskaps­traditionen hyllar den grekiska filosofin. Han jämför den med surdeg: utan den jäskraft som finns i det antika grekiska arvet skulle filosoferandet ha förblivit platt och inte lyft sig, skriver Suhrawardi. Således såg han på den grekiska filosofin som en levande tradition med stor relevans för de muslimska tanketraditionerna.

Sanningssökandet har haft en central plats i den islamiska filosofin alltsedan dess begynnelse. Filosofen al-Kindi (801–873) skrev att man inte skulle skämmas för att erkänna sanningen och ta till vara den, även om den råkade komma från tidigare generationer eller främmande folkslag. Sanningen kan aldrig förminska den som sträcker sig efter den, i stället förädlar och hedrar den den som söker den, skrev han vidare. Centralt för al-Kindi och andra muslimska filosofer var att de i sitt sökande efter sanningen inte såg filosofin och uppenbarelsen som varandras motsatser. Intellektet kan nå sanningen såväl ­genom uppenbarelsen som med förnuftets hjälp. Vägarna till sanningen är olika men inte motstridiga. al-Kindi underströk dessutom att vägen till sanningen genom förnuftet är mödosam, långsam och omständlig.

Den filosof som i Grinells framställning får ­gestalta den islamiska filosofins utveckling efter 1100-talet är den shiitiske 1600-talsfilosofen Mulla Sadra, som var verksam i safavidernas Persien. Han ville gå till botten med vad som egentligen existerar, och sökte med andra ord svar på samma fråga som vi möter i Aristoteles metafysik. Mulla Sadra intresserade sig för vad det innebär att finnas till och hur verkligheten är konstituerad. Svaret hittar han i ­insikten om varat, wojud. Han väljer därmed inte den aristoteliskt empiriska kunskapstraditionen: en rationell analys av världen utanför kan inte nå varat i sig. Vägen in i varats verklighet är genom mystik erfarenhet och intuitiv kunskap. Denna kunskap genom närvaro förser oss med ett inre öga som hjälper oss att komma till insikt om världens verklighet. Mulla Sadras tankegångar om varat har många beröringspunkter med, och är en föregångare till, den moderna fenomenologins föreställningar om förhållandet mellan vår varseblivning och föremålen för vår varseblivning.

Samtidens muslimska filosofi utgörs av ett brett spektrum av tänkare, men bland dessa är det särskilt en grupp som utmärker sig: de som vill återknyta till den tidiga aristoteliskt influerade traditionen. Ett exempel är den iranske filosofen Abdolkarim Soroush som bejakar den gamle al-Kindis förmaning att inte skämmas för att ta till sig kunskaper oavsett var den kommer ifrån. Han kritiserar inskränkta tolkningar av islams urkunder och vill i stället plädera för en åtskillnad mellan tro och vetande. Soroush framhåller att man borde göra en distinktion mellan islams transcendenta norm och dess konkreta utformning i religiös praxis. Inspirerad av Poppers evolutionsepistemologi definierar han kunskap som hypoteser som genomgått test, har teoretisk preferens och överensstämmer med verkligheten. Den religiösa kunskapen – teologin och rättsvetenskapen – är i enlighet med denna ­definition av samma historiska karaktär som övriga profana kunskaper. Detta innebär att dessa kunskaper ska betraktas som bristfälliga och hypotetiska, vilket innebär att de kan underkastas samma vetenskapliga kriterier som övriga humanvetenskaper.

Den marockanske filosofen Mohammed al-Jabri och den algerisk-franske idéhistorikern Mohammed Arkoun talar båda om behovet av ett kritiskt förhållningssätt till det islamiska tankegodset. Båda efter­lyser en kritisk analys av allt från Koranen och traditionen till samtida teologiska och politiska tankegångar som hämtar näring från islam. De talar om en analys som inte kan eller får börja med att en definition av vad den islamiska traditionen och arvet kan tillåtas vara. Deras analysmodell är fri från nostalgi och kombinerar historiskt och kritiskt tänkande med yttrandefrihet som ackompanjeras av ett inkluderande synsätt där alla som kallar sig muslimer studeras som en del av den islamiska traditionen.

Grinells bok är ett välkommet bidrag som ger en inblick i de islamiska filosofiska tanketraditionerna. Den har ett stort bildningsvärde med hög relevans för dagens offentliga debatt om islam.