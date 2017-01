Kajak

”Hur skiljer vi på dansare och dans?” Det frågade sig William Butler Yeats för snart hundra år sedan i dikten som skulle bli en av hans mest kända, ”Bland skolbarn”. Frågan, som avslutar den långa dikten, tål att tänkas på. I inledningen till sin utsökt vackra – och, låt mig säga det redan nu, härligt läsvärda – diktsamling ”Kajak” nuddar Pär Hansson vid Yeats tanke:

Om någon ser mig

från stranden eller gårdarna

uppe på åsen

kan de tänka

att det är paddlaren

som paddlar

enkel som ett tecken

Det är min önskan

jag vill vara min syssla

vara det jag gör och göra

tvärtom

Raderna är en läsanvisning. Poeten är dikten. Paddlaren är dikten. Och kajaken – ja, den är också dikten, samtidigt som den någonstans är diktaren själv. Den är diktens du som rör sig över gränsen och blir diktens jag. För i ”Kajak” är gränserna mellan inre och yttre, mellan subjekt och objekt, du och jag, människa och natur, satta ur spel, eller snarare nedmonterade, avslöjade som de konstruktioner de kanske är. Att dricka det grumliga vattnet i bäcken är att bli en del av världen, men också att låta världen vara i mig: ”världen i Hansson, Hansson i världen”, skriver Hansson, och jag drar på munnen. ”Allt är i allt” skrev ju en gång Gunnar Ekelöf i en annan diktsamling med båttema: ”Färjesång”.

Annons X

Ekelöf och Yeats – det är inga små jämförelser. Samtidigt är Hansson så underbart liten: där Ekelöf skrev just ”Färjesång” och Yeats skrev ”Till Bysans”, skriver han lågmält om en norrländsk paddeltur i en enmanskajak. Men han paddlar också in i en litteraturhistoria där just båtfärden – den bokstavliga såväl som den symboliska – ofta återkommer. Odysseus är väl den mest kända sjöfararen av alla, men flera finns: i ”Den berusade båten” var Arthur Rimbaud ute i just en berusad båt, och Erik Gustav Geijer vistades enligt egen uppgift ensam i en bräcklig farkost i den så kända ”På nyårsdagen 1838”. För att inte tala om alla ständiga resor över Styx. Hanssons kajak är en mer nedtonad historia. Men samtidigt rymmer den hela världen: fåglarna längs stranden, molnen som speglar sig i vattnet, paddelns rytm och det mönster den lämnar i vattnet. Och så den natur som ofta inte gör så mycket väsen av sig: vattenbaggen, björktickan, bladet och strandkantens silt.

”Kajak” är Hanssons sjätte diktsamling. Alltsedan debuten 1998 har den västerbottniska förankringen varit tydlig var än upphovsmannen och hans diktjag befunnit sig. Så också här. Och fastän jag läst honom med behållning från starten upplever jag hans nyare dikt som mer angelägen. ”Vi plockar bär i civilisationen” från 2012 återkommer jag gärna till, och inte heller ”Kajak” verkar jag vilja tröttna på. Dess lågmälda kajaktur gestaltar människans plats i en skapelse utan hierarkier – en världsbild helt igenom präglad av ett ekologiskt synsätt – samtidigt som den framställer människans förmåga att njuta av kroppens vara i landskapet. Tingen noteras: det är snusdosan, vattenflaskan, nävan, lövet. Och så alla handlingar: kroppen som rör sig i båten, paddeln som klyver vattnet, molnen som veckar sig, stenblocket som visar sig och bävern som piskar med stjärten.

Hos Hansson är människan natur som betraktar natur. Och hennes färdmedel är både kajaken och dikten. Kajakens form inbjuder till tolkning: den är pil, kniv, kön. När diktens jag knyter kapellet om sig som en kjol blir kajaken dessutom en del av kroppen. Genom några kajakformade dikter gestaltas så diktens ouppnåeliga dröm: den om världen, människan och språket som ett. Den där dansaren omöjligt kan skiljas från dansen.