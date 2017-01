Besatt Foto: Evan Vucci

För några minuter sedan avslutades ABCs timslånga intervju med president Trump. Det var alltså ABC som fick den första exklusiva intervjun och jag antar att experter på TV-kanalernas tittarsiffror kan analysera varför Trump valde ABC.

I programmet upprepade han sitt beröm för Trumptrogna FOX NEWS. Kanske var avsikten att få tittare att byta från ABC till FOX?

En en sak blev mycket väl belyst: presidentens totala besatthet vad gäller det som här kallas ”ratings” dvs tittarsiffror.

Annons X

Det är inte ett begrepp som förekommer i någon högre grad i svensk politik, men i USA spelar genomslaget i TV helt klart en roll.

Det är en sak.

Men Trumps totala besatthet är något helt annat.

I intervjun återkom han gång på gång själv till sin tes att ingen presidentinstallation i historien dragit så många åskådare.

Verkligheten är en annan, men den verkligheten har inte nått fram till Donald Trump.

I onsdagens New York Times finns flera artiklar som belyser just Trumps totala besatthet vid tittarsiffror. Inte bara nu utan också tidigare under hans karriär.

När realityshowen ”The Apprentice” (som handlade om Trump och hans företag) låg som nummer 67 bland TV-programmen hävdade Trump att programmet var det mest sedda av alla i USA.

Lögn? Ja det är frågan som man kan fundera över. Om han tror på sina egna alternativa fakta är det kanske inte medvetna lögner. Eller?

Interiörerna från Trumps Vita hus är klart skrämmande. Här Washington Post. Här New York Times på temat For Trump, Everything Is a Rating.