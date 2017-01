Emma Stone: ”Vi behöver romantiken i dag”

"La La Land", från vänster: Callie Hernandez, Jessica Rothe, Emma Stone och Sonoya Mizuno. Foto: ©Lions Gate/courtesy Everett Collection/IBL

Enligt kritikerna innebär ”La La Land” en pånyttfödelse av guldålderns Hollywoodmusikal. Var det något som specifikt intresserade dig?

– Jag är svag för filmer från förr och särskilt till filmer från den tidsepok vi hyllar i den här filmen: musikaler från 40- och 50-talen. Samtidigt är vår film så annorlunda och modern i både musik och i handling eftersom den utspelar sig i nutid. Det var kul att länka ihop det förflutna med nuet på det här sättet.

Vilken betydelse hade musikaler för dig under uppväxten?

– Jag var tidigt inne på musikaler. Vi åkte och såg dem i New York, jag älskade ”Rent” och ”Cabaret”, som jag senare även medverkade i. När det gäller musikalfilmer så såg jag som barn ”Grease”, ”Sound of music”, och ”Trollkarlen från Oz”. När jag blev äldre fastnade jag för ”Singin’ in the rain” och ”An American in Paris”.

Los Angeles romantiseras i filmen, samtidigt som nöjesbranschens hårda villkor lyfts fram – du spelar en strävande aktris och Ryan Gosling en barpianist. Speglar det din syn på LA?

– LA är en intressant stad eftersom man måste vara här ganska länge innan man ens kan börja förstå hur den fungerar. Jag har tre års erfarenhet av ett liv som liknar min rolls, så jag kan lätt sätta mig in i hur det är att bli avvisad på en audition. Och även idag blir man ju dissad på internet. Det tillhör liksom yrket.

Tror du att behovet av romantisk verklighetsflykt av det här slaget kan bli större i Trumps USA?

– Ja, jag tror verkligen det. Ju mer de försöker döda romantiken och hoppet desto större blir behovet.

”La La Land” är ett bevis på att musikalfilmer kan vara intelligenta och ta sig an existentiella frågor. Varför tror du att genren ofta avfärdas som glättig och oseriös?

– Det finns många andra kända musikalfilmer som är smarta på det sättet, som ”Les miserables” och ”Paraplyerna i Cherbourg”. Och det är lite samma respons som komedier ofta får. Men att göra något roligt är svårt.

”La La Land” har biopremiär 27 januari.

Emma Stone väljer tre musikalfilmer

Singin’ in the rain (1952):

”Helt enkelt för att det är den mest överlägsna filmmusikalen någonsin.”

Top Hat (1935):

”Top Hat var en stor inspiration för mig och Ryan inför vårt arbete med ”La La Land”, både gällande Fred Astaires och Ginger Rogers karaktärers relation, hur den utvecklas, och spänningen mellan dem.”

Trollkarlen från Oz (1952):

”För att den är så ikonisk, och sinnebilden av det där underbara drömlandskapet i technicolor.”