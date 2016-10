Skivan "The Wonder of you", där Royal Philharmonic Orchestra spelar Elvis låtar till rockkungens röst, är Elvis 13:e albumetta i Storbritannien och har sålt över 63 000 exemplar sedan det släpptes förra veckan. Madonna är strax efter med tolv albumettor.

Det spänner 60 år mellan Presleys första albumetta 1956 och den senaste, vilket också är rekord.