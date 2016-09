Konserterna beskrivs som en retrospektiv soloföreställning över hans långa karriär.

62-årige Elvis Costello debuterade med albumet "My aim is true" 1977 och har under åren samarbetat med bland andra Allen Toussaint och svenska Ann Sofie von Otter. Senaste skivan "Wise up ghost" kom 2013, och Costello spelade senast på svensk mark 2014.

Biljetterna till konserterna släpps måndagen den 26 september.