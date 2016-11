Elpriset stiger brant: ”Situationen läskig”

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Elpriset har stigit brant under de senaste veckorna. Hittills under november har elpriset legat på omkring 45 öre per kWh, men under torsdagen steg medelspotpriset till hela 54 öre per kWh på elbörsen Nordpool. Som jämförelse låg snittpriset för hela november i fjol på omkring 23 öre per kWh, alltså 58 procent över torsdagens nivå.

Men uppgången beror inte på de senaste dagarna kraftiga snöfall. Främst är det den torra hösten som är boven i dramat, enligt Faraz Azima, vd för elbytarsajten Elskling.se.

– Situationen är lite läskig. Vi har ett stort vattenunderskott i magasinen på grund av den soliga och fina hösten, säger Faraz Azima.

Hösten är normalt en period där det regnar mycket, men det har det inte gjort. Snöfallet de senaste dagarna gör inte mycket för att ändra prisnivån, enligt Faraz Azima. Däremot ser prognoserna för vädret framöver lite bättre ut ur elprisets perspektiv, eftersom det väntas mer nederbörd framöver nu än tidigare.

Men även om vi skulle få mer nederbörd så drabbas svenska konsumenter också av att prisnivån även är hög längre ned på kontinenten. Sverige behöver vid låga vattennivåer i magasinen importera el från framförallt Tyskland. Och där har priserna stigit under hösten på grund av högre kolpris och högre priser på utsläppsrätter för koldioxid.

Senast vi i Sverige hade liknade situation med kraftigt stigande elpris var vintern 2010, då elpriset steg till rekordnivåer på upp emot 150 öre per kWh.

Är man orolig och har små marginaler så tycker jag att man ska binda.

Hur stor är risken att vi får sådana skräcknivåer på elpriserna i år?

– Det är jättesvårt att säga. Men det man kan säga är att risken är större nu än tidigare. Dessutom är fler hushåll priskänsliga idag, eftersom hälften av alla hushåll har ett rörligt elprisavtal, jämfört med 30 procent för sex år sedan, säger Faraz Azima.

Bör man binda sitt elavtal i det här läget?

– Är man orolig och har små marginaler så tycker jag att man ska binda. Det är onödigt att gå och oroa sig över elavtalet hela vintern.

Faraz Azima konstaterar att de fasta elpriserna också har stigit men inte alls med lika mycket som spotpriserna, och tipsar om att den som funderar på att binda kan göra det bara över vinterhalvåret. Nu ligger dessa vinteravtal på en nivå på cirka 35 öre per kWh exklusive skatt och moms, vilket är samma nivå som spotpriset låg på i snitt under oktober.

Christina Söderberg, sparekonom på jämförelsetjänsten Compricer, råder däremot oroliga elkonsumenter att ändå fortsätta att hålla avtalet rörligt - om man kan.

– När priserna stiger är det många som funderar på att binda sitt elavtal men jag rekommenderar rörligt avtal om du har råd med tillfälliga toppar i elpris och förbrukning. Det brukar löna sig i det långa loppet, säger hon.

För den som är väldigt orolig rekommenderar dock även Christina Söderberg ett bundet elpris. Enligt henne kan man se ett bundet avtal som en försäkring.

– Du betalar troligtvis något mer, men du får bättre koll på dina kostnader under bindningstiden och behöver inte oroa dig för stora svängningar.