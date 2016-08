”Ekonomiskt gynnsamt att välbetald är föräldraledig”

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Nyblivna föräldrars uttag av föräldrapenning är snedfördelat. Av det totala uttaget av föräldrapenningdagar står kvinnor fortfarande för 74 procent av uttaget visar Försäkringskassans statistik. En anledning kan vara att nyblivna föräldrar inte har en korrekt syn på hur föräldraledighet slår mot hushållets ekonomi.

Ekonomiskt är det bästa sättet att ta ut föräldraledigheten på att dela likvärdigt, inte minst om man räknar på pensionen.

– Det är en myt som ligger bakom att nyblivna föräldrar argumenterar utifrån ekonomiska argument för att försvara varför de inte delar lika på föräldraledigheten. Har familjer möjlighet så tjänar de faktiskt på att dela lika om båda arbetar heltid, säger Thomas Andrén välfärdsekonom på Saco.

Det är företaget Novus som på uppdrag av Saco har frågat 1 021 personer i åldern 18–79 år om vilken syn de har på hur föräldraledighet slår mot familjens gemensamma plånbok. Resultatet visar att 80 procent tror att det är ekonomiskt fördelaktigt att låta den som tjänar minst vara hemma längst med barn. Något som inte alls behöver vara fallet.

Anledningen till att det kan gynna plånboken att låta den mest välbetalda vara hemma med barn är att nyblivna föräldrar, som omfattas av kollektivavtal, har rätt till så kallad föräldralön, ibland också kallad föräldrapenningtillägg. I dag omfattas omkring 90 procent av av alla arbetstagare av kollektivavtal.

Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren, utöver den ersättning som Försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur stor din föräldralön är beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd. Men ett vanligt upplägg är att föräldralönen motsvarar cirka 10 procent av lönen under lönetaket (cirka 37 000 kronor i månaden) samt cirka 90 procent av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från tre månader upp till ett år.

I en majoritet av fallen är det med föräldralön ändå fortsatt lönsamt att låta även den mer välavlönade stanna hemma.

– Ekonomiskt är det bästa sättet att ta ut föräldraledigheten på att dela likvärdigt, inte minst om man räknar på pensionen. Men även om man vill att båda föräldrarna ska få en egen relation med barnet och att båda ska få lika möjligheter att göra karriär, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Han hänvisar till Sacos verktyg där blivande föräldrar kan mata in sina uppgifter och se hur den gemensamma disponibla inkomsten förändras vid olika uttag av föräldraledighet. Det visar exempelvis att i en familj där mamman tjänar 27 000 kronor och pappan tjänar 43 000 kronor får familjen cirka 25 800 kronor mer under det första året om de delar på föräldraledigheten, jämfört med om mamman hade varit hemma i 10 månader och pappan i två månader (förutsatt att båda har rätt till 6 månaders föräldralön och att båda tar ut full föräldrapenning under respektive period).

Slopandet av jämställdhetsbonusen gör att det blir något mindre ekonomiskt fördelaktigt för föräldrar att dela lika på föräldraledigheten, men i en majoritet av fallen är det med föräldralön ändå fortsatt lönsamt att låta även den mer välavlönade stanna hemma, enligt Sacos beräkningar.

Enligt Thomas Andrén finns anledning för fackförbunden att vara självkritiska. Han anser att de inte har varit tillräckligt bra på att nå ut med information om vilken betydelse föräldralön faktiskt har för familjers ekonomier.

– Kännedomen om vad som står i kollektivavtalen är för dålig. Vi som fackförbund har helt enkelt inte varit tillräckligt bra på att informera om det, säger han.

Bristen på information kan stå blivande föräldrar dyrt, inte minst för att föräldralönen inte alltid betalas ut automatiskt. Den som är föräldraledig kan vara tvungen att själv göra en ansöka för att få ut den. Därför är det viktigt för blivande föräldrar att ta reda på exakt vad som gäller på den aktuella arbetsplatsen.