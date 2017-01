”Ekonomipriset bör inte delas ut vid Nobelceremonin”

Ekonomipristagaren Oliver Hart tar emot sitt pris från kung Carl XVI Gustaf i Konserthuset i Stockholm vid Nobelprisutdelningen den 10 december. Foto: Jessica Gow/TT

Vid årets Nobelbankett tackade Oliver Hart, som tillsammans med Bengt Holmström tilldelats Riksbankens Ekonomipris till minne av Alfred Nobel, för priset med att ge två råd; att inte lita på ekonomer, men också att ekonomisk vetenskap ger användbara verktyg. Det dubbelt motsägelsefyllda rådet borde revideras; finns det alls någon anledning att lägga vikt vid de resultat som ekonomisk teori presenterar?

Att ekonomisk teori ofta går på kontrakurs med andra samhälls- och beteendevetenskaper är väl känt, och Harts erkännande av att disciplinerna psykologi, historia, statsvetenskap med flera ger viktiga aspekter inför komplexa ekonomiska problem är klädsamt. Rådet att lägga vikt vid ekonomers bidrag i form av intellektuella verktyg är dock mindre övertygande.

Är det inte just sådana verktyg som ledde fram till den finanskris som via ekonomiska kriser vi idag ser omvandlas till politiska konsekvenser? Är det inte dessa verktyg, i form av riskhantering med finansiell matematik, som lett många ekonomier in i nya zoner av negativa centralbanksräntor, inför vilka nationalekonomiska teoretiker står handfallna? Och är det inte denna yrkesgrupp av ekonomer som bevarar och försvarar sin teoribildning, och vägrar acceptera att den magnifika intellektuella bankrutt som demonstreras av den ekonomiska utvecklingen de senaste decennierna kräver nytänkande?

Istället förvisas nytänkare till kättarbåset, för att utbildningen av strömlinjeformade yrkespraktiker för finansbranschen skall fortsätta, och allt mer ojämlika samhällsstrukturer skall byggas.

En färsk belysning av konsekvenserna av Riksbankens ekonomipris ges av Avner Offer och Gabriel Söderberg i deras bok: ”The Nobel factor. The prize in economics, social democracy, and the market turn” (Princeton University Press, 2016). Det pris som instiftades av Riksbanken 1968, och som med kuppliknande metoder tvingades på Nobelstiftelse, familjen Nobel och Vetenskapsakademin, har bidragit till det ideologiska skiftet till marknadsmysticism, där marknadsekonomins strukturer alltid ses som överlägsna andra former av resursallokering och maktfördelning, som förmedlas över det politiska och sociala systemet.

Det var säkerligen inte det ideologiska syftet för dem som instiftade priset, vid en tidpunkt där Keynes teorier om stimulering av efterfrågan var förhärskande i ekonomisk politik. Det blev dock i praktiken en dominerande profil under kommande decennier, där teorier om rationella förväntningar varit bland de mest prisade. Också denna ideologiska konstruktion har sina gränser.

När Robert Lucas (ekonomipris år 1995) år 2003 hävdade att makroekonomisk teori nu hade nått dithän att ”det centrala problemet med att förhindra depressioner var löst för flera decennier” väntade vi bara några år innan finansiella strukturer för att hantera risk nästan drev in världsekonomin i en stor recession 2007. Ett decennium tidigare hade Merton och Scholes (ekonomipristagare 1997) företag Long Term Capital Management nästan lyckats destabilisera världsekonomin.

Den ideologiska sidan av ekonomisk teori är inte möjlig att undvika, som Gunnar Myrdal, en av 1974 års ekonomipristagare, argumenterade i sin klassiker om “Vetenskap och politik i nationalekonomin” 1930. Han delade priset med Friedrich von Hayek, som i sitt tacktal vid Nobelbanketten starkt avrådde från att utdela priser i ekonomisk vetenskap. Skälet för detta var att den status som priset skulle ge ekonomer skulle komma att användas för att motivera politiska och ekonomiska projekt. Hayek ville se en slags hippokratisk ed från pristagare, att inte gå bortom sin smala zon av kompetens, för att påverka större samhällsfrågor. Etiska frågor undvikes dock av ekonomiska teoretiker.

Hayeks egen tes var uppfattningen att ekonomiska val fattas i osäkerhet, och att rationella val inte är möjliga. Den uppfattningen delades inte alls av många av ekonomiprismottagarna följande decennier, då rationella val upphöjdes till samhällsmodell. Möjligtvis har priskommittén för ekonomipriset haft detta som bakgrund och är alls inte främmande för att dela ut priset till motsägande teorier. Det senaste tillfället var år 2014, där Eugene Fama, Lars Hansen och Robert Shiller delade priset för påståenden om marknaders rationalitet alternativt irrationalitet, som inte båda samtidigt kan vara sanna. Den debatten fortsattes under de föreläsningar som Fama och Shiller gav under Nobelveckan.

Debatter är en del av vetenskapen; de Nobelpris som delas ut i naturvetenskaper och i medicin brukar dock av hävd ges till kunskapsområden där debatten mojnat och klarhet inträtt. Det tillståndet lär kanske aldrig inträda i ett ideologiskt dominerad kunskapsområde som nationalekonomins.

Detta är ett gott skäl för att avbryta utdelningen av Riksbankens pris vid den egentliga Nobelceremonin, där Nobelpris delas ut. Om det finns anledning till ett pris för ekonomisk teori, så kanske Riksbanken kan sköta den uppgiften, vid lämplig tid och plats, dock inte vid Nobelceremonin.

Årets ekonomipris handlade om teorier för kontrakt, och vid prisutdelningen jämförde företrädaren för ekonomipriskommittén, Per Strömberg, ett testamente med ett kontrakt. Där finns dock ingen levande Alfred Nobel, som kan hävda sin tolkning av sitt testamente. Många bland Vetenskapsakademins medlemmar, som vårdar Nobelprisens anseende, vill se ett avskiljande av ekonomipriset från de egentliga Nobelpriserna.

Riksbanken kan lämpligen välja en annan plats och tid för att utdela det pris som man nu utdelat under snart 50 år, med stor skada för samhälle och vetenskap som konsekvens. Istället för ett pris för ekonomisk teori, är väl ett pris för ekonomisk litteratur möjligt, och mindre anspråksfullt. Alfred ­Nobels liv och testamente gör det tydligt att något pris för ekonomisk teori inte fanns i hans föreställningsvärld. Och 50 år av ekonomipriser har inte höjt den vetenskapliga statusen i ekonomisk teori.

Olle Inganäs

medlem av Vetenskapsakademins klass för fysik,

avgående ordf i Nobelkommitten för fysikpriset,

professor i biomolekylär och organisk elektronik vid Linköpings universitet

