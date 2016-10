Eklund stannar och bygger nytt

Han vill vara kvar, klubben vill ha honom kvar och båda kommer att få som de vill. Det ska bara fram en penna och ett papper.

– Det gäller för oss att behålla de spelare vi vill behålla. Man tittar på spelarna nu. Vilka kämpar, visar karaktär och visar att de vill spela för Falkenberg? Sedan gäller det att få in lite nytt blod så att vi kan starta om. Vi behöver byta ut en del i truppen men jag tror också att det är viktigt att ha en bra stomme som ändå vet vad det innebär att spela i allsvenskan och i ett högt tempo.

– Det gäller att vi är smarta och hittar en bra mix, säger Eklund.

Arbetsmoralen i 1–2-förlusten mot IFK Norrköping var det inget fel på.

– Jag är glad över att vi kämpade och stred in i det sista. Vi åker ur allsvenskan idag men det är något som har pågått under en längre tid. Vi har tyvärr inte haft tillräckligt med kvalité för att få tillräckligt med poäng, men därför är det viktigt att vi står upp i såna här matcher så att vi får något att ta med oss in i nästa år.

– Positivt är att vi släpper in en egen talang, Edi Sylisufaj, i matchen. Såvitt jag vet är han den förste född på 2000-talet som spelar i allsvenskan. Och det är den vägen vi får gå, satsa på våra egna talanger och ta oss tillbaka till allsvenskan, säger Eklund.

Falkenberg kommer att vara i fokus säsongen ut. Närmast på onsdag kommer Malmö FF på besök i hopp om att ta ett stort kliv mot SM-guldet.

– Och så har vi Helsingborg. Det är roligt för oss att vi inte spelar meningslösa matcher. Samtidigt är det en morot för killarna att de har uppmärksamhet på sig.

TT: Hur tror du ni påverkas av att ni ramlat ur?

– Jag tror inte att det spelar någon roll, vi har levt med det ett tag. Vi tar det som en cup, försöker göra det bästa i varje match, sett till de förutsättningar vi har.