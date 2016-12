Egyptisk författare ska släppas

Domen mot Naji i februari väckte hård kritik internationellt, och amerikanska Pen publicerade ett upprop undertecknat av 120 kulturarbetare och journalister som krävde hans frigivning. Bland undertecknarna fanns Philip Roth, Chimamanda Ngozi Adichie och Woody Allen.

Naji, som har publicerat tre romaner, är även en uttalad kritiker av den egyptiska regeringen. Han ställdes inför rätta sedan en läsare känt sig "fysiskt illamående" av sexskildringarna i romanen "The guide for using life". Han friades i första instans, men åklagaren överklagade.