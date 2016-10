Efterlyser lagändring efter pensionsskandal

Över 22 000 pensionssparare har blivit lurade av ett förmodat kriminellt bolag. Foto: TT

Pensionsmyndigheten fortsätter sin kamp att få Falcon Funds att betala tillbaka de 2,4 miljarder som de har förvaltat åt svenska pensionssparare. Under torsdagen berättade myndigheten att 650 miljoner inkommit och dagen därpå kom ytterligare ett belopp.

– Vi har fått in 80 miljoner kronor idag, säger Mikael Westerberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten till SvD under fredagen.

Det betyder att det fortfarande saknas 1,67 miljarder kronor på kontona som tillhör de 22 000 svenskar, som valt Falcons fonder. Chefsjuristen lovar att göra allt i sin makt för att mer pengar ska betalas in, men han konstaterar samtidigt att det gått fyra månader sedan Pensionsmyndigheten sade upp avtalet med Falcon och omgående krävde tillbaka pengarna.

– Det är spararna som bär risken för en ekonomisk nedgång, så är reglerna i systemet, säger han.

Efter alla turer med Falcon Funds, som SvD skrivit om tidigare, där Pensionsmyndigheten funnit att pensionssparares pengar flyttats genom kapningar av privatpersoners bank-id, efterlyser nu myndigheten ändringar i regelverket.

– Det behövs en lagändring eftersom två olika åklagare kommit fram till att detta inte varit straffbart. Det var varken var missbruk av urkund eller dataintrång, säger Mikael Westerberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten.

Han anser att det är oerhört viktigt att detta ses över, inte bara med tanke på vad som hänt pensionssparare.

– Kapningarna betydde att folk släpptes in i vårt it-system, trots att de inte var behöriga att komma in. Det är generellt för hela e-förvaltningen att man måste veta vilka som kommer in, där man kan ta del av uppgifter av andra, säger han.

Mikael Westerberg berättar att myndigheten också tagit fram ett åtgärdsprogram för att täppa till möjligheter för oseriösa aktörer att agera som Falcon har gjort.

– Försäljningsbolagen har utnyttjat möjligheten att man kan ha ett ombud för ett fondbyte och vi vill se över om man kan ta bort den möjligheten i byten av premiepensionen, säger Mikael Westerberg.

Han konstaterar att det handlar om stora belopp och att man kan ifrågasätta om den enskilde borde göra förflyttningar själv.

– Man behöver verkligen ha koll på om en förflyttning är i enlighet med spararens egen vilja, säger han.

Chefsjuristen efterlyser även en översyn av konsumentskyddet och myndigheten har beslutat att se över vilka brister som finns och komma med förslag till ändringar.

– Vi måste täppa till hålen, säger han.

Varför har det tagit så lång tid innan Falcon stängts av och tvingats betala tillbaka pengarna?

– Vi har behövt utreda om vi har haft grund för att säga upp avtalet. Det handlade inte bara om bank-id-kapningar i Falcons fall utan också om tveksamma investeringar.

Tidigare i veckan anmälde Pensionsmyndigheten Falcon till Ekobrottsmyndigheten efter att man fått starka indikationer om att ekonomisk brottslighet ligger bakom agerandet i Falcon.

Kommer pensionsparare få tillbaka sina pengar?

– Vi utgår från att vi ska få tillbaka mer pengar, men exakt vad det blir kan vi inte spekulera i. Vi får se vad Falcon kan betala tillbaka, de har sagt i media att de ska betala tillbaka ytterligare 800 miljoner kronor, säger Mikael Westerberg och konstaterar att informationen från Falcon till myndigheten hittills varit knapphändig.

I november kommer Pensionsmyndigheten att ta bort Falcons fonder från berörda sparares konton.