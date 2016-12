Efter Urd – dessa skador täcker inte försäkringen

Översvämning på Strandvägen i Helsingborg efter stormen Urds framfart. Foto: Björn Lindgren/TT

Från både Folksam och Trygg-Hansa kommer nu besked om att skadorna efter stormen Urd är begränsade.

– Vi har fått in 10–15 anmälningar om främst skador på tak och byggnader eller på grund av översvämningar, berättar Trygg-Hansas försäkringsexpert Håkan Franzén.

Också hos Folksam rapporteras bara "en handfull" skaderapporter, från Västsverige.

Bryggor, sjöbodar och badhytter ingår inte i villaförsäkringen. Så har det alltid varit.

Det är dock bara byggnader uppe på tomten som omfattas av villaförsäkringen, varför dyra brygganläggningar och sjöbodar som skadas vid hög sjö och extremt vattenstånd sällan rapporteras och är ett mörkertal.

Även om vattenståndet natten till tisdagen steg 1,5 meter över det normala, med ibland kraftig sjöhävning, finns alltså inget att hämta hos försäkringsbolagen om brygganläggningen tog skada.

– Det är nog en del som blir förvånade, men det täcks inte i villaförsäkringen, säger konstaterar även Johan Pettersson, gruppchef för bostadsskadeenheten hos Folksam.

Försäkringsbolagen kan försöka lägga över kraven på kommunerna.

Från västkusten rapporteras översvämningar som nått längre upp på land. Det höga vattenståndet har nått långt in i åar som sprängt sina breddar. Det gäller till exempel Mölndalsån, Bäveån och Kvillebäcken. Det har också varit översvämningar i hamnar, till exempel Kungshamn där vindstyrkan gränsade till orkan. "Vid stigande sjö" gäller villaförsäkringen alla hus uppe på tomten, det vill säga bostadshus, uthus och garage, men försäkringsbolagen förväntar sig att eventuellt drabbade har gjort sitt bästa för att i förväg plocka bort sådant som tar skada av översvämningen – om den inte kommer plötsligt.

– Sedan beror det lite på hur vattnet tränger in i ett hus. Ofta kommer det via ett underdimensionerat kommunalt avloppssystem och då kan försäkringsbolagen försöka lägga över kraven på kommunerna, förklarar Håkan Franzén.

Värt att notera är att försäkringsbolagen uppger att de inte åberopar force majeure på grund av för mycket vind eller regn. Däremot ges inte ersättningar för skador om vinden inte har nått stormstyrka, 21 meter per sekund, eller om regnet inte är kraftigt, lägst 50 millimeter regn per dygn, alternativt hällregn kraftigare än 1 mm per minut.