Efter svaga siffror – bilförsäljningen slog rekord i december

Efter en något svagare oktober ökar igen försäljningen av nya bilar inom EU. Under december såldes 3 procent fler personbilar än under samma månad 2015 eller totalt sett 1 143 653 sålda personbilar. Det är den högsta försäljningssiffran någonsin för december månad. Under hela 2016 ökade nybilsförsäljningen med 6,8 procent.