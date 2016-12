Efter sex års iskyla: Kina talar med Norge igen

Liu Xia, Liu Xiaobos fru, med ett foto på henne och hennes man – som fortfarande, efter sex år, sitter fängslad. Foto: Ng Han Guan/AP

OSLO Liu Xiaobo sitter fortfarande i fängelse. Att han greps och fängslades strax innan fredspriset skulle offentliggöras 2010 var en bidragande orsak att det blev just han som fick priset, har den förre direktören för det norska Nobelinstituttet, Geir Lundestad, berättat.

Tilldelningen orsakade kraftiga reaktioner i Kina, som kallade priset ”oanständigt”. Norge anklagades för att ha gett priset till en kriminell.

Norska argument om att Nobelkommittén är självständig och fattar sina beslut oberoende av den norska regeringen, avvisades av det kinesiska utrikesdepartementet.

Eftersom priset delades ut medan Thorbjørn Jagland var ledare för kommittén hade Norge en svår uppgift att övertyga omvärlden att en person som varit såväl utrikesminister, statsminister, talman i Stortinget och partiledare för det största partiet, inte representerade regeringen.

Detta är en riktig och mycket glädjande tilldelning till en modig förkämpe för demokratin.

Att Norge för drygt tre år sedan fick en borgerlig regering bestående av Høyre och Fremskrittspartiet, hjälpte inte. Det var bland annat politiker från Høyre som hade föreslagit att priset skulle gå till den kinesiske dissidenten:

– Detta är en riktig och mycket glädjande tilldelning till en modig förkämpe för demokratin, sa Jan Tore Sanner, vice partiledare i Höyre, som själv nominerat Liu Xiaobo.

Redan den 30 november 2010, en dryg månad efter offentliggörandet, meddelade Kina att ett handelsavtal med Norge utsattes på obestämd tid. Störst konsekvenser har de kyliga relationerna fått för norska laxodlare. Aktierna för de fem största företagen steg omedelbart på Oslo Börs på måndagsmorgonen, med 1,8–2,5 procent.

Kina köper 110 000 ton lax per år. Producenter i Chile, Färöarna, Skottland och Kanada har tagit marknadsandelar från Norge, som ändå lyckats exportera 30 000 ton per år via Hong Kong och andra kanaler.

För norsk utrikespolitik har det dåliga förhållandet till Kina gjort det svårt att spela en roll i internationella förhandlingar. Kina har i dag en stor roll i de flesta frågor.

– Situationen har varit krävande sedan 2010. Normaliseringen av vårt förhållande är resultatet av ett långsiktigt och besvärligt diplomatiskt arbete på många nivåer för att återupprätta förtroendet mellan våra två länder, säger Børge Brende, Norges utrikesminister.