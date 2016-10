Efter partiledardebatten: Alliansen – bäst i opposition?

På hugget. Men verkar trivas rätt bra på avbytarbänken. Foto: Fredrik Sandberg/TT

För dig som inte kunde se partiledardebatten i SVT Agenda men ändå vill hänga med kommer här en snabb sammanfattning.

Formstarkast: Alliansens samlade partiledare var på hugget. Överträffades bara i energinivå av Jonas Sjöstedt som alltid lyckas tala med en röst som antingen darrar av indignerad vrede eller sjuder av avslöjandets förtjusning (för det mesta om rika, skatteplanerande företagare). Men både AKB och EBT, Annie Lööf och Jan Björklund var alla på topp – precis så offensiva man bara kan vara när man inte behöver ta ansvar för en svår situation utan bara kan rikta in sig på oppositionsrollen. Och det gjorde de riktigt bra.

Formsvagast: Statsministern gör sig inte bäst i politisk debatt, kan vi återigen slå fast. Debatter är framförallt retoriska övningar, och den grenen är en av hans svagare. Den förda politiken är heller inget ess i rockärmen, för att uttrycka det milt. Att Gustav Fridolin trots sitt rykte som retoriskt underbarn utgjorde en sådan klen figur får nog härledas till den rejäla försvagning av position och opinionsstöd Miljöpartiet numera bär.

Besked: Alla som varit oroliga för hur Sverige ska klara integrationsutmaningen kan andas ut. Statsministern förklarade ikväll att han ska låta beordra fram 5 000 statliga jobb och därutöver tala med svenskt näringsliv (oklart om han avsåg organisationen med versala S och N eller företagsamheten i bredare bemärkelse).

Märkta ord: I slutdebatten i SVT inför riksdagsvalet 2014 var ett av ämnena ”försvar”. Nu kallades området ”säkerhetspolitik”. Det ordvalet är att föredra, därför att det signalerar rätt utgångspunkt för det som sedan blir analysen av vilket försvar som behövs. Får man önska skulle det vara obligatoriskt att i de politiska debatterna tvinga alla att börja visa kunskap och analysförmåga på punkten ”omvärldsanalys” för att så småningom landa ner i den hemmastadda naveln.

Käbbel: Ja.

Överraskningar: Nej.

Mest slagfärdig: Jan Björklund har med den äran axlat Göran Hägglunds mantel som partiledarnas lustigkurre. ”Innan Stefan Löfven har ordnat de 32 000 traineejobb han lovade i valet hinner en snigel krypa ett varv runt jorden – med en 50 års fikapaus i Ulan Bator.”

Tunn is: Argumenten för höghastighetstågen övertygar inte. En kvarts biljon i kostnader, ja, så mycket att ingen tycks få in dem i någon budget. Centerpartiet försöker sälja in detta projekt med att föreslå "kontrollerade kostnader". Ett föga övertygande argument, med empirisk kännedom om olika stora bygg- och infrastrukturprojekt av politiker beslutade. Påminner om Finanspolitiska rådets utlåtande om höghastighetstågen: "Bedöms som samhällsekonomiskt mycket olönsamma”.

Har ni hört den förut: Nej, inget parti säger sig vara beredd att bilda regering med SD. Nej, inget parti säger sig vilja samarbeta med dem. Ja, båda sidor har vid olika tillfällen dragit nytta av SD:s röster i riksdagen. Nej, jag tror inte att vi får några fler ”besked” nu.

Kvarhängande oro: Att åtta partiledare i princip och i allt för stor utsträckning tankemässigt utgår från nuvarande system, snarare än den nuvarande situationen. Det innebär inte att man ska övergå till att tala om andra vintergator, men reformtakten är för låg, och därför borde auktionen på nytänkande sådana vara mycket livligare. Produktiviteten i reformfabriken måste upp.

Trumpfaktor: Jimmie Åkesson fick frågor av både parti- och programledare kring den senaste tidens turer kring SD; att två tjänstemän sparkats från riksdagskansliet på grund av att de bedömts vara säkerhetsrisker, att en riksdagsledamot lämnat in en antisemitisk motion, och att ekonomisk-politiske talespersonen Oscar Sjöstedt fångats på film då han deltar i muntrationer av nazistisk karaktär. Där och då hade Jimmie Åkesson kunnat visa att han vill att partiet ska framstå som seriöst genom att signalera att han tog händelserna på stort allvar och att de stred mot den policy om nolltolerans som han själv initierat. Icke. Istället valde han att dra på sig offerkoftan och förklara att det var tråkigt att de andra sade sådana elaka saker. Jag hyser emellertid föga förhoppning om att detta undermåliga ledarskap kommer att ha någon synbar effekt på partiets väljarstöd. Men så är partiet, som återkommande bevisas, heller inte som alla andra.

Regeringsalternativ: Ja, själv övertygades jag nästan om att Alliansen verkligen tror och tycker att de skulle utgöra en bättre regering än nuvarande. Att de har större vilja att förändra dysfunktionella system. Det enda som får en att tvivla över detta är den kommentar som Åkesson fällde apropå deras enstämmiga löfte att söka regeringsmakt och så mycket utrymme för borgerlig politik som de bara kan, oavsett hur stödet ser ut för Löfven, efter nästa val: vad är det som hindrar dem från att göra det idag? Det finns en uppenbar risk för att valresultatet från 2014 kommer att framstå som enkelt när 2018 års röster är räknade.

Bästa kommentar: Familjens sjuåring visar potential som politisk bedömare. Han överhörde början av debatten medan han ritade och redan innan det ens gått tio minuter av kvällens partiledardebatt, fällde han kommentaren ”har vi inte redan hört det här på radion?”. Det var, på det stora hela, en mycket träffsäker sammanfattning.

