Efter festivalerna: 110 av 114 sexanmälningar nedlagda

Över etthundra anmälningar om sexuella ofredanden och sex våldtäkter – det var den dystra summeringen efter sommarens musikfestivaler. Aldrig tidigare hade anmälningarna kommit upp i liknande nivåer.

SvD:s genomgång visar nu att i stort sett alla ärenden från i somras har lagts ner – även våldtäktsanmälningarna, som bland annat handlar om en våldtäkt på en toalett och en fasthållning i publikhavet.

Anmälningarna som ingår i kartläggningen gjordes i samband med Stockholmsfesten We are Sthlm, Putte i Parken i Karlstad och Bråvallafestivalen i Norrköping. Samt ett våldtäktsfall från Säljerydsfestivalen i Växjö som lades ner.

– Anledningen till varför så många av anmälningarna om sexuellt ofredande lagts ner beror på att det är mycket svårt att bevisa vem som utfört handlingen, säger Mats Eriksson, kommunikatör på Stockholmspolisen, till SvD.

Svårigheterna att hitta gärningsmännen beror exempelvis på att kvinnorna inte alltid själva vet vem som utförde handlingen – männen har många gånger närmat sig bakifrån och det har varit mörkt och svårt att se bland alla besökare.

Samtliga fem utredningar om våldtäkter som anmäldes under Bråvallafestivalen har lagts ner. När ord står mot ord och bevisningen är knapp har åklagare valt att inte gå vidare med fallen.

I fyra fall har polisen kunnat identifiera en misstänkt, men det har bedömts att utredningarna inte gett tillräcklig bevisning för att kunna väcka åtal.

– I ett av fallen som lades ned ansåg åklagaren att det inte gick bevisa att det var ofrivilligt. Ord står mot ord, men målsägande har begärt att någon annan åklagare ska titta på fallet, säger Leif Hermansson, utredare av grova brott vid Norrköpingspolisen.

Oavsett skuldfrågan i just de fallen så anser Julia Engström, ordförande i föreningen Storasyster som stöttar personer som utsatts för övergrepp, att det är allvarligt när drabbade inte får upprättelse.

– Vi som samhälle har misslyckats om unga känner att att de inte kan vara trygga i en offentlig miljö. Det år tråkigt att så många anmälningar lagts ner men så ser det tyvärr ut när det handlar om sexualbrott. Jag blir trött och ledsen, säger hon.

I början av det här året framkom det att ett stort antal tjejer blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp under musikfestivalen We are Sthlm i Kungsträdgården från sommaren 2015. Stockholmspolisen fick dessutom kritik för att man inte valt att kommunicera och varna för det nya fenomenet med gängövergrepp.

Polisen skrev i sitt interna rapporteringssystem att det fanns stora problem med ett ungdomsgäng på omkring 50 personer där flera greps för sexuellt ofredande. Men detta berättade man inte om externt.

Därför hade sommarens musikfestivaler blickarna på sig.

På Putte i Parken i Karlstad förekom gängövergrepp även i år. Enligt polisen ska tjejer ha blivit omringande.

Stockholmspolisen uppger å sin sida att gruppövergreppen är ”inget fenomen som varit återkommande eller tydligt på något sätt” den här sommaren.

Roger Ticoalu, evenemangschef på Stockholms stad, som varit på plats i Kungsträdgården på festivalen We are Sthlm under flera år och larmat om övergreppen, säger att han är förvånad över att polisen inte varit mer tydlig om vad det var som egentligen hände under årets festival.

– Tidigare år har vi haft uppföljningar så att vi ska få en tydlig bild av vad som hände, för vi ser ju inte allt. I år har vi inte haft något sådant. Om polisen gjort en analys är det inget så vi fått ta del av, säger han.

I likhet med polisen så uppfattar han att de organiserade övergreppen i grupp inte var lika tydligt som tidigare år.

– Hade jag uppfattat att problemen var likadana i år som tidigare så hade jag sagt det, oavsett vem som vill vinna politiska poäng av den informationen. Det är allvarligt om det finns fakta som inte kommer fram för då riskerar samma sak att hända igen och igen. Men enligt mig verkar satsningen på ökad säkerhet ha gett resultat.

En 17-årige kille dömdes för sexuellt ofredande efter We are Sthlm. Han ska betala 5 000 kronor i skadestånd till den drabbade kvinnan.

– En dom är bättre en noll. Det visar ändå att det går att fälla personer som begår övergrepp i offentlig miljö, säger Julia Engström.

Vad gäller saken? Efter händelserna på bland annat festivalen We are Stockholm 2015 tog polisen fram en nationell lägesbild och åtgärder för att förebygga och utreda sexuella ofredanden bland unga i publika miljöer. Lägesbilden visade bland annat att det finns ett stort mörkertal och att den genomsnittlige gärningsmannen när det gäller sexuellt ofredande mot flickor är män mellan 15 och 25 år Brottet sexuellt ofredande har generellt en lagföringsprocent på omkring 25 procent, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.