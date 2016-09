Efter dådet: Säkerhet i fokus i valkampanjerna

Clinton manar amerikaner att vara vaksamma men inte rädda efter helgens bombdåd i New York. Foto: Matt Rourke/AP

Demokraternas Hillary Clinton var behärskad när hon mötte medierna stående framför sitt kampanjplan på flygplatsen i Rochester i New York.

– Hotet är allvarligt, men det är också vårt sätt att hantera det, sade den förra utrikesministern.

Hon manade sina landsmän att vara vaksamma men inte rädda och betonade att hon tidigare varit med och fattat svåra beslut om att "avlägsna terrorister från slagfältet". Clinton var vid president Barack Obamas sida när han gav order om att döda terrornätverket al-Qaidas ledare Usama bin Ladin 2011.

Tidigare under helgen, när USA skakades av attentat i New York och Minnesota, och sprängladdningar i New Jersey, manade Clinton till försiktighet innan mer fakta var kända. Republikanernas Donald Trump däremot var tidig med att tala om terrorism. Och kort efter att Clinton gjort sitt framträdande anklagade Trump henne för att ligga bakom terrorrörelsen Islamiska statens (IS) framväxt.

"Obama-Clinton-doktrinen, att inte ta Isis (en annan förkortning för IS) på tillräckligt stort allvar, har stärkt terrorister över hela världen. De hoppas och ber om att Hillary Clinton ska bli president så att de kan fortsätta med barbari och mord", hette det i Trumps uttalande.

Trump, som gjort migration och säkerhet till hörnstenar i sin valkampanj, hyllade också landets polismyndigheter och beskrev de senaste dagarnas händelser som en väckarklocka för alla.

Affärsmannen Donald Trump går till val på en hårdför säkerhetspolitik. Han vill bland införa ett tillfälligt inresestopp för muslimer och helt stoppa invandring från länder som Syrien och Libyen. Han förordar även "ideologisk certifiering" av migranter, så att deras åsikter är i linje med USA:s värderingar.

Clinton, som på måndagen anklagade Trump för att vara en demagog, säger att hon stöder en "tuff granskning" av människor som reser in i USA. Liksom Trump vill hon också ha ett bättre system för hantering av visum.

Nästa måndag möts de båda presidentkandidaterna för en första debatt. Opinionsläget mellan de två är nästan helt jämnt. Trump har ett stöd på 44,0 procent och Clinton backas upp av 44,9 procent enligt oberoende Real Clear Politics sammanställning av nationella mätningar.