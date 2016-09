Terrordåden den 11 september 2001 förändrade bilden av både New York och USA. Under de första 15 åren vändes vreden utåt – mot Afghanistan, Irak och den globala terrorismen. Nu vänds den inåt – och republikanernas presidentkandidat Donald Trump vet att utnyttja det.

Solen går upp över One World Trade Center, den nybyggda byggnaden som står där tvillingtornen en gång stod. Foto: Mel Evans/AP

Vem är en New Yorker?

Det fanns en tid – det var länge sedan nu – när den första stereotypen som dök upp i huvudet av en New Yorker kanske var en originell konstnär, en utsvävande författare, eller en storslagen Broadwayartist. Kanske var hon en elegant Barbara Streisand, eller en vild Andy Warhol. Eller en nervös Woody Allen.

Den allra starkaste scenen förevigades när tre brandmän på eget bevåg reste en amerikansk flagga över rasmassorna.

För övriga USA, och för resten av världen, stämplades ofta en typisk New York-karikatyr som en homosexuell, liberal pacifist. Som alltid hade något att säga och aldrig slutade att prata. Som protesterade. Någonstans blev en typisk New Yorker i omvärldens ögon kanske också en Wall Street-mäklare. I hängslen, med kaffemugg och tidning i handen. På väg att förgöra någon. I alla lägen kunde en New Yorker hursomhelst bära upp en vit smoking. För hon gillade att stanna uppe hela natten, i ett storartat fåfängans fyrverkeri.

Jag missade allt det där.

Det berömda fotot, taget av Thomas E Franklin, med de tre brandmännen som reser en flagga över rasmassorna blev frimärke 2002. Foto: Kenneth Lambert/AP

Vid tiden för min ankomst, under sommaren 2002, fanns redan en ny typisk bild av en New Yorker. Den hade cirkulerat flera varv runt jorden i tusentals bilder. Hennes ansikte var täckt av vitt damm och i ögonen lyste skräcken. Eller så hade han hjälm, var smutsig och letade sig igenom bråte med en tom blick. Den allra starkaste scenen förevigades när tre brandmän på eget bevåg reste en amerikansk flagga över rasmassorna. Brandmännen var förstås från Brooklyn och Long Island, med italienska och irländska anfäder. De var ”New York’s bravest” och de kunde inte knäckas.

En New Yorker blev nu synonym med någon som tvingats ner på knä, men som rasande skulle resa sig ur askan igen. För det går inte att krossa en New Yorker.

På den mytologiska ögonblicksbilden byggdes en ny nationell identitet. Den var starkt kopplad till en plats och ett datum där en överrumplande krigshandling hade ägt rum på amerikansk mark. En New Yorker blev nu synonym med någon som tvingats ner på knä, men som rasande skulle resa sig ur askan igen. För det går inte att krossa en New Yorker. Den mytbilden av en New Yorker – och av hela USA – såldes också effektivt över hela världen.

En soldat ber vid minnesmärket efter World Trade Center under minnesceremonin 2015. Foto: Bryan R Smit/AP

Det var givet från början: Att det skulle vara någons fel och det skulle stå någon mycket dyrt.

New York-polisen bildade raskt en egen stat i staten och byggde världens mest avancerade terrorstyrka. De avlyssnade, läste email, filmade varje gathörn, infiltrerade moskéer, och fångade raskt upp alla som ens kunde misstänkas. Andra delstater och den federala regeringen följde efter.

Men det kunde aldrig ha varit nog. Attacken var tvungen att resultera i något mycket mer förödande. Det var givet från början: Att det skulle vara någons fel och det skulle stå någon mycket dyrt.

Resten av världen fick välja – de var antingen med, eller så var de mot USA.

President Bush hade åkt till New York, tagit en megafon, ställt sig mitt i raset av de två byggnaderna och därifrån skrikit ut hur alla amerikaner gemensamt nu skulle slå tillbaka för New Yorks räkning. ”Jag hör er, och resten av världen hör er” ropade han till de som samlats. ”Och de som slog ner de här byggnaderna kommer att höra oss alla snart.” Det var ett stridsrop.

Runtomkring honom började ropen stiga i respons. ”U-S-A. U-S-A. U-S-A.” Det gamla mantrat för amerikaner från olympiska spelen växte till en öronbedövande rytmisk kör. Nu var den nationalistisk och aggressiv. Alla var med. Jätten skulle resa sig och slå tillbaka. Hårt. Resten av världen fick välja – de var antingen med, eller så var de mot USA. Ingen ville vara mot ett rasande USA som skulle börja hämnas. Inte UD i Stockholm, och inte heller Pakistan.

Amerikanska trupper under ett jultal i Afghanistan 2013. Foto: Rahmat Gul/AP

Så började krigen. Afghanistan anfölls. Talibanerna kördes ut. Al-Qaida splittrades och flydde till andra ställen. Det gick snabbt. Till sist dödades till och med bin Laden. Men det räckte ändå inte. Terrorism var lika med militant islamism och den skulle utrotas. Kanske skulle det gå om USA stannade i Afghanistan, och gjorde om hela landet till en sekulär demokrati? För att verkligen utplåna det onda som skadat amerikaner? Så fick det bli. Miljardprojekten började rulla.

Sedan följde ett långt och utdraget krig, där stad efter stad togs, förlorades och togs tillbaka igen. Och förlorades.

Men det räckte ändå inte. Afghanistan var för obetydligt. Den föreställda ondskan fanns på många fler ställen. Det var dags för Irak – som dessutom inte hade tryckts till ordentligt en gång tidigare. Det här gången skulle USA gå direkt på Bagdad. Det gick också nästan för lätt. Diktatorn föll. Sedan följde ett långt och utdraget krig, där stad efter stad togs, förlorades och togs tillbaka igen. Och förlorades. Fienden blev liksom i Afghanistan allt mer diffus. Irakierna var inte heller lika tacksamma som väntat.

Åren gick. Varje september högtidlighölls den elfte dagen under storartade former, medan terrorattacker på andra platser i världen glömdes bort nästan i samma stund som de hänt. Den underliggande känslan hos många amerikaner av att det inte blev någon ordentlig rättvisa efter 9/11 fanns i stället kvar. Ordning var det inte heller. I stället tycktes världen snabbt bli mycket värre.

Släckningsarbetet efter attackerna den 11 september 2001 pågick i veckor. Brandmännen fortsätter att bearbeta bränderna en bit in i oktober. Foto: Ed Betz/AP

Det ena efter det andra landet i Mellanöstern rasade samman. Det blev inte bättre när diktatorer förvann. Inbördeskriget i Syrien, till exempel, kanske hade hänt ändå. Men efter att hotet från al-Qaida var någorlunda nedtryckt så tog en helt ny nivå av terrorister över och utfärdade sitt globala hot. IS dök upp likt en galen hydra, med uttalade planer på att slå varsomhelst och överallt. Muslimska frilans-fundamentalister – eller terrorister med samlingsnamnet galningar – tog vid, och visade sig i allt från Nice till Orlando.

All den amerikanska vrede som tömts ut över världen hade inte alls bidragit till en fredligare värld, verkade det. Och så var det den där kopplingen till Islam som envisades med att dyka upp. Trots att det var ”fredens religion” enligt amerikanska politiker. Och trots att amerikanska muslimer fogade sig och inte protesterade särskilt mycket mot den diskriminering de utsattes för av poliser och vid gränskontroller. Skägg, turbaner och ryggsäckar gjorde folk lite obekväma ibland, men de flesta förstod att det inte gick att utfärda någon slags kollektiv bestraffning på hemmaplan. De flesta muslimer fogade sig också lydigt och försökte vara lite lagom. Först var de amerikaner, och sen fick de utöva religionsfriheten, under en viss misstänksam översyn.

Något var fortfarande fel. Men vems fel kunde det vara nu då?

Hos många amerikaner växte parallellt missnöjet med de egna omständigheterna. Ekonomin dök nedåt och medelklassen tog som på så många andra ställen en smäll. De rika blev rikare. Samtidigt började den kollektiva samlingen och kämparandan kring krigen utomlands falna. Något var fortfarande fel. Men vems fel kunde det vara nu då? Efter två anfallskrig och ett världens mest avancerade övervakningsapparat dök ändå terrorister upp och refererade till samma religion.

Det tog lite längre än väntat innan det fick fritt spelrum, men vreden som vänts utåt började långsamt vridas hemåt igen. Mot de andra. De som delade namnet på sin religion med terroristerna.

Men varför tog det femton år och tre president-cykler för en rejält islamofobisk kandidat att ta plats på scen och spela fullt ut på den rädsla som trycktes ner – och i stället trycktes utåt, mot andra länder – för femton år sedan?

Under en presskonferens i april 2003 säger dåvarande presidenten George W Bush att Saddam Hussein förlorar mer och mer makt – och till och med kan vara död. Foto: J Scott Applewhite/AP

Donald Trump skulle egentligen ha varit mer logisk 2004.

Kanske just för att George W. Bush var krigarkungen, som så tydligt och förkrossande riktade all aggression utåt. Och för att han behövde sina muslimska allierade. Och kanske för att Barack Obama – med mellannamnet Hussein – som kom sen, var en ganska unik och oväntad kandidat och president. Som i sin tur lovade att avsluta de misslyckade krigen så gott det gick. Båda dessa män gjorde sitt yttersta för att övertyga amerikaner om en sak: Om det var muslimers fel så var det inte bland de egna, amerikanska muslimerna, försäkrades befolkningen. De uppmanades till samling i stället för splittring. Om muslimer skulle straffas så var det någon annanstans, långt borta.

Donald Trump skulle egentligen ha varit mer logisk 2004. Och New Yorks borgmästare Rudy Guiliani faktiskt försökte sig ju faktiskt på ett liknande presidentrace just med argumentet att han varit tuffingen som rustade upp New York efter terrorattackerna. Han avfärdades som lite vimsig och inte särskilt statsmannalik, precis som han framstod på republikanernas konvent i somras, där han dök upp igen, med samma omkokade retorik – nu för att nu stötta Trump.

I stället blev det en blonderad reality-stjärna, och till råga på allt en fejkad New Yorker från New Jersey, som till slut blev den som tog på sig att exploatera den allra mest populistiska och farliga 9/11-reaktionen. Trump lanserar sig som en dammig tuffing och en sanningssägare. Han vill framstå som en riktig New Yorker, av just den sort som förevigades 2001. Han grundar hela sin kampanj på mytbilden av brandmännen – New Yorks modigaste – som drog fram folk ur rasmassorna, oavsett hudfärg, religion och härkomst.

Han sår inte ett frö av misstänksamhet, utan säger det högt på ett klassiskt uppviglar-vis: De terroriserar, de hotar oss, de förstör våra liv och vårt land. De andra, de främmande. Det är deras fel.

Alla presidentkandidater behöver en fiende att samlas bakom, och här fann Donald Trump sin. Och så fick USA så sin kanske allra mest typiske, väntade och samtidigt fruktade 9/11-kandidat. Femton år senare. I form av en karikatyr av hur New York såldes till amerikaner och till hela världen.

Förutom till New Yorkare själva, som älskar sina brandmän högt och rent, men som också både själva är och står inklämda mellan turbaner och korkskruvslockar på tunnelbanan varje dag – och bara försöker andas. Som bara måste skynda sig till jobbet för att kunna betala hyran i tid och hålla huvudet över vattnet i en stad som har fått tusentals nya personligheter och karikatyrer på femton år. Där World Trade Center är en tunnelbanestation och få skulle komma på tanken på att rösta på Donald Trump.

Det är ett raffinerat skådespel där det allra mörkaste kommer fram. Som spelar på generationer av motsättningar, mellan de som kom nyss och de som kom ännu mera nyss.

Idag, redan innan Donald Trump numera stiger upp på scen i sin valkampanj börjar ropen stiga ur folksamlingen. U-S-A. U-S-A. U-S-A, ropar de. Det är ett raffinerat skådespel där det allra mörkaste kommer fram. Som spelar på generationer av motsättningar, mellan de som kom nyss och de som kom ännu mera nyss. Med den konspiratoriska bilden av att något fattas, att något måste göras, och att det är någons fel.

Och mycket vrede och frustration finns uppenbarligen kvar, bubblande under ytan. Sorgen, vreden och impulsen att hämnas för elfte september kanske har dämpats, men den har inte helt försvunnit. Den är lättväckt, och den kan tas fram och återanvändas av ännu en politiker på ett nytt vis. Den här gången på hemmaplan, för ett krig som vänds inåt.