Det är lätt gjort att dra slutsatsen att Trumpadministrationen i sina kontakter med underrättelsetjänstens spökfigurer kommer att möta ett fientligt, för att inte säga myterimättat klimat. De kommer att behandla honom som en fiende, inte som en chef. Deras besked till beslutsfattarna kommer att vara återhållna eller ignorerade. Läckor blir det gott om.

Sanningen är mer komplicerad än så. Många i Amerikas enorma underrättelsebyråkratier bryr sig väldigt lite om politik. Om det är ens jobb att analysera kinesisk vapentillverkning, att knäcka Iphonens kryptering eller att tolka tjattret i Irans sociala medier så känns Washington rätt avlägset. Man jobbar bara på, i skydd av många lager hemligheter och myndigheter.

Dessutom är Obamas administration på goda grunder oälskad av sina egna filttofflor. The Defence Intelligence Agency har i många år oroat sig för Kremls militära upprustning, inklusive en arsenal av små ”taktiska” kärnvapen och nervpåfrestande ”blixtövningar”. Ryssland har också en oroväckande kapacitet för ”hybridkrig” – militär styrka (eller hot) kombinerat med infiltration och propaganda, riktade mutor och cyberanfall. Men Obamas administration var sen att både lyssna och agera.

Även när det gäller många andra problem – Kina, Mellanöstern, Nordkorea, terrorism – tycker många tjänstemän att den svala, frånvända och affärsmässiga attityden alltför ofta försvagat Amerika. Spionjägarna inom FBI är fortfarande rasande på hur Anna Chapman och hennes medsvurna ”illegals” hivades tillbaka till Ryssland 2010 och hur man därmed kastade bort ett decenniums arbete, av artighetsskäl inför ett besök av en numera sedan länge bortglömd rysk president, Dimitrij Medvedjev.

Inte heller har NSA:s nördar och hackare glömt bort de skrytsamma läckorna kring den lysande cyberattacken i Stuxnet mot Irans nukleära centrifuger. En kort stund badade Vita huset i framgångens rosa sken. Men man avslöjade också värdefulla ledtrådar. Hillary Clintons oförsiktiga hantering av e-postkonton väcker också vrede. I underrättelsekretsar räknas slarv med hemlig information som ett allvarligt brott. Folk förlorar jobbet och sätts i fängelse för sådant. De kandiderar inte till president med ett fyrverkeri av falska ursäkter.

Värst av allt är att två av de mest skadliga säkerhetsläckorna inträffade under Obamas styre. Edward Snowden, en obetydlig kontraktsanställd inom NSA, stal miljoner hemliga dokument och for till Moskva. Kina hackade sig in på ett illa bevakat administrativt bakvatten, The Office of Personnel Management, och stal detaljerad information om över 20 miljoner offentliganställda som hade ansökt om säkerhetsbehörighet.

Mot denna bakgrund av slöhet, misslyckanden, kortsynthet och svaghet kan Trumps gapiga försvar av den amerikanska storheten gå hem riktigt bra. Inte ens hans okunnighet och bombasmer ser längre riktigt så illa ut. Hans skarpa anfall på spionvärlden är inriktade på de politiskt tillsatta i toppen, vilka han betraktar som partiska och inkompetenta, inte mot karriärtjänstemännen. Hans val av CIA-chef och chef för underrättelsetjänsten är också stabila.

Katastrofala utspel och felbedömningar kan ännu inte uteslutas, men det börjar synas tecken på att denna administration inte blir värre än sin företrädares. I en del fall kan den till och med bli bättre. För många av dem som befolkar denna spökvärld, kan detta redan vara gott nog.

