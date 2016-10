I sin nyöversättning av de isländska Eddadikterna har sagaforskaren Lars ­Lönnroth omsatt sin lärdom i levande språk. Resultatet är både rått och finkänsligt, och bevarar den ursprungliga frispråkigheten.

John Bauers målning ”Freja” pryder omslaget till ”Den poetiska Eddan” (Atlantis).

Vi som översätter gör tusentals val ifråga om detaljer, men ställs också inför mer övergripande princip­beslut som är med och bestämmer helhetsintrycket. De kan fattas på förhand eller växa fram under arbetets gång – ja till och med i efterhandsgranskningen.

Den som tar sig an en klassiker har dessutom att medvetet förhålla sig till tolkningstraditionerna, både i originalets hemländer och inom den kulturkrets som ska ta emot verket. I synnerhet måste översättaren kolla in vad tidigare kollegor fattade för principbeslut i sin respektive epok, och på så vis vinna klarhet om hur hen inte ska göra denna gång.

Ett färskt exempel på ett sådant övergripande ­beslut är Lars Lönnroths vägran att förhålla sig ­moraliserande till den frispråkighet som rådde ­under den tid när de så kallade Eddadikterna skrevs ner (och i många fall också blev till), och vara precis så ful i mun som originalets figurer är i sina verbala skärmytslingar, sina word battles.

Sålunda kan vi läsa följande i den alldeles nya versionen av ”Lokes smädelser”, den skämtdikt där asagudarna excellerar i att tillskriva varandra allehanda perversioner. Tor säger till Loke:

Håll tyst, din fega bög,

din fräcka mun ska snart

mosas med hammaren Mjölner.

Din huvudknopp

knäcker jag vid halsen,

så blir det slut med dig.

Det handlar både om ordval och om stil, om att bibehålla det råa tonfallet på en lagom populär­kulturell nivå, samtidigt som syntaxen oscillerar mellan skriftspråk och talspråk, på ett välavvägt sätt som ger framställningen extra liv.

Mer allmänt märks det tydligt, vilket Lönnroth också tillstår, att han har bestämt sig för att ligga nära vårt samtidsspråk där så är möjligt. Både av omtanke om läsarna/lyssnarna (ty alltsammans är ämnat för högläsning!), och som ett avståndstagande mot tidigare översättares alltför arkaiska och därmed förfrämligande strategier. Det gammeldags tränger sig ju ändå med nödvändighet på i ganska stor omfattning; då ger det en fin balans att tillika använda riktigt moderna ord, säkerligen med en blick på studentspexens vältrande i anakronismer.

Strof 27 i ”Hávamál”, eller på svenska ”Den höges tal”, ger ett gott exempel:

Ett snille tycks den

som snappar upp nytt

och för det ut bland folk.

Sällan mäktar

människors barn

hålla en nyhet hemlig.

Vissa ord och konstruktioner hör äldre tider till: ”mäktar”, deponensformen ”tycks” och placeringen av ”ut” i ordföljden. Men de flesta huvudorden är hemtama i vårt vardagliga umgängesspråk, även om de lexikaliskt återfinns också i äldre tider: snille, snappar, folk, nyhet. Det är dock den moderna tidens konnotationer som får övertaget, tack vare Lönnroths mycket goda språköra och humor. Jag tror inte att det är en slump att han har varit en av förkämparna för att vidga litteraturvetenskapens fokus också till det muntliga, till framförandet – både inom den sagaforskning där han är en världsauktoritet och i böcker som ”Den dubbla scenen” (2008). Han har helt enkelt omsatt sin lärdom i praktisk översättarhandling när han diktat direkt för scenen. Och jag kan intyga att boken bara hann landa i hemmet innan den liksom slog upp sig själv och gav anledning till högläsning, med flera familjemedlemmar inblandade!

”Den poetiska Eddan” är det vedertagna namnet på den oansenliga handskrift från 1200-tal som i lärda kretsar kallas ”Codex Regius” eller ”Kónungsbók”, och som finns att beskåda i Reykjavik, återbördad dit för inte alls länge sedan efter många hundra års fångenskap hos danskarna.

Handskriften bär spår av ett genomtänkt redaktionellt arbete, med sin tematiska ordning – först gudadikter, sedan hjältedikter – och med utförliga prosakommentarer som ger kontext. Däremot ­ägnade sig redaktören inte alls åt datering, utan blandade reflexionslöst nyskrivet med uråldrigt, och överlåter därmed åt oss att avgöra vad som är vad, vilket leder till stundom bittra tolkningsstrider. Dessutom är många av dikterna kompilat av högst skiftande slags material med varierande relevans: i synnerhet ”Den höges tal”, där praktiska råd om uppförande och runmagi blandas med kärleksanekdoter, mystik och storslagen livsvisdom.

Lars Lönnroth är professor em i litteratur vid Göteborgs universitet. Han var SvD:s kulturchef 1991–93. Foto: Atlantis

Här känner jag en viss tveksamhet, även om jag inte vill gå så långt som till att kritisera Lönnroth. Han har hittat en egen röst, en balansgång mellan modernt och fornt, mellan lärdom och direkt drabbande slagfärdighet – men det är i stort sett samma röst rätt igenom. En annan översättningsstrategi hade kanske ännu mer lyssnat in egenarten i de olika dikterna, och i de olika avsnitten av vad 1200-talet pressade in under samma diktrubrik.

Till exempel känner jag inte riktigt igen vad som kanske är en av de allra åldrigaste dikterna, den om mästersmeden Völunds gruvliga hämnd. ”Völunds kväde” har för mig en klang av bronslurar och dimma. Delvis är det intrycket en projektion från min sida, eftersom jag älskar det kvädet; men det finns i originalet en syntaktisk egenart: satsfogningens samspel med versen ger en oerhört tajt åklinje – slalom ligger alltid nära till hands när man diskuterar verskonst – som ytterligare skärps av flitigt bruk av de forntida enklitiska formerna, där pronomen och negationer inte var fristående ord utan limmades fast på verbet. Lönnroths ”Völundarkviða” ligger närmare storslalom än specialslalom; men jag vill inte lägga honom det till last utan nöjer mig med att tipsa världen om att här finns jobb för en poet, en Jäderlund kanske …

Det är som lärd Lönnroth har verkat, med en kännedom om materialet inifrån som ligger i direktkontakt och dialog med den internationella spjutspetsforskningen, inte minst de senaste rönen om villkoren för muntlig tradering och nedskrift. Han skriver apropå den ena fornisländska sorgedikt som tillhör världslitteraturen, ”Första kvädet om Gudrun” (den andra är Egil Skallagrímssons ”Sonatorrek”): ”Blandningen av gammalt och nytt kan tyda på att texten tillkommit under lång tid och ändrats kontinuerligt under den muntliga traditionens gång, innan den fick sin slutgiltiga formulering vid nedskrivningen i ’Codex Regius’.”

Och jag får en stark intuition som inte kan beläggas vetenskapligt, men som jag bygger på mitt långa amatörmässiga sysslande med de här texterna, och på min egen översättarerfarenhet: nämligen att Lönnroth här (och på andra ställen i de eleganta och lagom knappa kommentarerna) talar om två olika saker samtidigt – eller talar från en plats där översättandet och lärdomen sammanfaller.

I en enda mening, den ovan citerade, beskriver Lönnroth forskningens nuvarande ståndpunkt, och anger ramen för de avvägningar och preciseringar som måste göras i varje enskilt fall – långt bortom den fejd mellan friprosa och bokprosa som han med ett alexanderhugg avskaffade i sin doktors­avhandling. Samtidigt tror jag att han känner på sig att hans översättarinsats är besläktad med den ­anonyme diktsamlarens redaktörsarbete på 1200-talet: Lönnroth har krönt sin gärning genom att tillhandahålla eftervärlden vad som med rätta kan kallas en slutgiltig formulering av det här spretiga materialet när han givit det en sammanhållen gestalt. Inte slutgiltig i den bemärkelsen att fram­tiden är förhindrad att komma med nya versioner; men slutgiltig på så vis att den står där färdig och stadig. Dessutom innehåller boken gott om intressant extra bonusmaterial från samma tid.

Har jag då inga invändningar? Jo, några. En är att alla dikter inte är jättebra redan från början. Kvädena om Helge Hundingsbane är så lärda fingerövningar att ingen översättare kan göra dem rättvisa; de har liksom ingen botten, ingen grund att stå på. Och några av de dikter som excellerar i namnmagi (med utgångspunkten att olika namn ger olika slags makt över tingen) känns understundom lite väl lärdomskoketta. Fast ibland lyckas översättningen helt fantastiskt, som när i ”Rigs vandring” (som förklarar hur de olika samhällsklasserna en gång uppstod) följande katalog dyker upp över vad de allra första böndernas döttrar hette i förnamn: ”Flicka och ­Jänta, Fänta och Stinta, Grebba och Tös, Tulta och Rulta, Ungmö och Tärna, Stumpan och Yrhättan.”

Till sist har jag synpunkter på versen. De exempel jag redan citerat ger vid handen att Lönnroth har lagt ner stor möda på bokstavsrimmen, allitterationerna, och verkligen fått dem att leva. De är en viktig del av maskineriet, och av framgången. Men det finns två skillnader jämfört med originalet.

Den första handlar om att betoningen i isländskan alltid ligger på första stavelsen, medan många svenska ord har obetonad upptakt, som ”för-” i ”förgås”. Valet står då mellan att rimma på första konsonanten i ordet, eller på det led som har den första betoningstoppen: och i nästan alla fall tycker jag att det senare alternativet fungerar bättre. När det i ”Korta Sigurdskvädet” står: ”förgås skall dock / din egen farkost” uppstår det ingen dynamik mellan f:en, därför att de har så olika prominens.

Den andra stora skillnaden handlar om placeringen av rimordet i den senare halvraden. Lönnroth nästan föredrar att placera det sist. Vilket är schvungfullt, men påverkar taktarten. Det blir ett annat slags dans. Inte sämre, men annorlunda.

I ”Första kvädet om Gudrun” avslutas andra strofen med raderna: ”svá var hon móðug, mundi hon springa”. Lönnroth återger detta

fast hon var sprängfylld

av vrede och sorg

Det är på många sätt snillrikt: inte minst får det slitna adjektivet ”sprängfylld” ny relevans som passar utmärkt i sammanhanget; men när rimmet s–s faller på det allra sista ordet, som dessutom är enstavigt, får det hela flödet att stanna upp, att göra halt. Det skulle gå utmärkt att låta ”sorg” och ”vrede” byta plats.