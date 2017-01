Ed Sheeran släppte nya låtar

"Shape of you" och "Castle on the hill". Så heter Ed Sheerans splitternya singlar som släpptes vid midnatt natten mot fredag. Låtarna är hans första nya material på nästan två år, och singlarna blev en riktig fredagspresent för fansen, som har väntat otåligt.

"Eftersom jag har varit borta ett tag kommer här två låtar i stället för en", skriver Sheeran på Twitter och Instagram.

Det är lite mer än ett år sedan Sheeran meddelade att han var på gång att släppa ett tredje album. Exakt när skivan kommer är däremot fortfarande oklart. Klart är dock att den ska heta "÷" och att titeln därmed har samma matematiktema som föregångarna "+" och "x".

Annons X

25-årige Sheeran slog igenom 2011 med debutalbumet som bland annat innehöll succésingeln "The a team". 2013 skrev han jättehiten "I see fire" till filmen "Hobbit: Smaugs ödemark". 2014 kom andra skivan, med hits som "Thinking out loud" och "Don't".

Trots sparsam utgivning var Sheeran Storbritanniens mest spelade artist 2015 och "x" var det sjätte mest spelade albumet på Spotify i Sverige 2016.